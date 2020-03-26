İmamoğlu: Türkiye için olmuyorsa İstanbul için kontrollü kısıtlama bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde, Türkiye için olmuyorsa, İstanbul için kontrollü kısıtlama getirilmesini beklediklerini söyledi. Bu süreçte Kanal İstanbul’la ilgili ihalelerin gündeme getirilmesine de tepki gösteren İmamoğlu, “Millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil” dedi.

Fotoğraf: İBB

İBB tarafından kurulan Yenikapı’daki koordinasyon merkezinden İstanbullulara seslenen İmamoğlu, İstanbul’da toplu taşıma oranının yüzde 80 azaldığını ancak taksi, dolmuş da katıldığında kentte 1 milyonun üzerinde insanın her gün toplu taşımayı kullandığına dikkat çekti. İmamoğlu şunları söyledi: “Bu, büyük bir risk. Ancak acil bir durum için evden yürüme mesafesi bir uzaklığa gitmeniz gerekir. Biliyorum, bazılarınız iş için mecburen sokaklara çıkıyor. Bunun çözümü için de devletimizin hükümet yetkililerinin bir çabası olacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için hükümetten, kademeli, kontrollü sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız…

Reklam

‘Gerekli adımlar atılmazsa hayal kırıklığı yaşanır’

Gelecek günler için, halka moral verici konuşmalar yapmak doğrudur, güzeldir. Ancak bugün gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı ne yazık ki aşikar. Onun için bu konuda çok kararlı, radikal kararlar almalıyız. Ne yazık ki bu işler, sadece lafla da olmuyor. Elbette dua edeceğiz ama sadece dua ederek de gelecek günlere ne yazık ki bu şehri ve bu ülkeyi hazırlayamayız. Eğer bu salgın kriziyle dünyada önemli değişikler olacaksa, o günün dünyasının da kriz günlerinin de doğru adımları atan süreçleri yöneten ülkeler, bu sürecin geleceğinde doğru noktalarda olacaklardır.”

‘Corona krizinden Kanal İstanbul çıkaranlar’

İmamoğlu, bu süreçte Kanal İstanbul’la ilgili ihalelerin gündeme getirilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Beklemesi gereken ve hatta hiç olmaması gereken bir şey daha var. Ben bugün, böyle bir konuşmaya, böyle bir paragrafı eklemek istemezdim. İnanılır gibi değil ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil. Evet bugün, Kanal İstanbul projesi çerçevesi kapsamında, Odabaşı ve Dursunbey köprülerinin taşınma ihalesi var. Bu yol ihaleleri için, 2020 bütçesinde 8 milyar lira kaynak ayrıldı. Oysa bugün işini kaybetme arifesinde olan ya da iş yeri kapandığı için gelir elde edemeyen milyonlarca insan var, Türkiye’de ve İstanbul’da. Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi, bize göre ucube projelere harcamak yerine, halkımız için neden harcamıyoruz? Corona krizinden, Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını, vallahi ben koyamıyorum, lütfen siz koyun.”

“Şimdi el birliğiyle bu süreci birlikte başarmak zorundayız. Birlikte başaracağız” diyen İmamoğlu İstanbullaların kendilerini yalnız hissetmemelerini istedi ve şöyle devam etti: “Alo 153 hattından mızdan her konuda yararlanabilirsiniz. Yarın detaylarını açıklayacağım, Yenikapı merkezimizde yapmış olduğumuz, Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’mizde neler hazırladık, bunları sizlerle paylaşacağım.“

Reklam

İBB’nin dün başlattığı psikolojik destek hattına (0212 4494900) da değinen İBB başkanı, “‘Evde kal’ demek kolay, biliyorum. Zorluğunu da biliyorum. Evde kalmanın da getirdiği sıkıntıları hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.