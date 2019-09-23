İmamoğlu: Yöneticilerden ‘partilerüstü tavır’ bekleniyor, yapmayan kaybeder

Habertürk TV’de katıldığı programda soruları yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşadıkları 23 Haziran seçiminin ‘sadece bir İstanbul seçimi olmadığını’ belirterek, demokrasiyi savunan bütün güçlerin ortaklığıyla seçimi kazandıklarını, bu yüzden ‘demokrasi dışı uygulamalara seyirci kalamayacağını’ söyledi. İmamoğlu, ‘ne sağda ne de solda olduğunu, sosyal demokrat görüşte olduğunu’ belirtti. İmamoğlu, toplumun belediye başkanı, bakan ve cumhurbaşkanından ‘partilerüstü tavır’ beklediğini, bunu yapmayanın toplumun gözünde ivme kaybedeceğini vurguladı.

Fotoğraf: Habertürk

Programda, Diyarbakır’da görevden alınarak yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşmesi hakkındaki soruya 23 Haziran seçiminin ‘normal bir seçim olmadığını’ belirterek yanıt veren İmamoğlu, soruna ‘Adaletsizlik beni ilgilendirmiyor’ diyerek ilgisiz kalamayacağını ve soruna temas etmesi gerektiğini söyledi.

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‘Kendisinin sağda mı solda mı olduğu’ ile ilgili soruya ise “Ne sağdayım ne soldayım” yanıtını veren İmamoğlu, bu kavramların 1960’larda kaldığını, sosyal adaleti, refahı savunan bir sosyal demokrat olduğunu söyledi.

İBB’nin 30 milyar lira borcu olduğunu söyleyen İmamoğlu, işten çıkarılanlarla ilgili net rakamları açıkladı. “Bu işe alım sürecini yönetenler sorumludur” diyen İmamoğlu, 25 Şubat-31 Mart arası 820 kişinin, 5 Mayıs-23 Haziran arası da 1558 kişinin işe alındığının tespit edildiğini bildirdi. Tartışmaya konu olan işten çıkarılan birinci grubun bunlar olduğunu, ikinci grubun (AKP dönemi belediye yönetimindeki) üst düzey yöneticiler, üçüncü grubun ise iş disiplini ve iş ahlakına uygun davranmadığını tespit ettikleri insanlardan oluştuğunu belirterek, “Kaç yıl çalıştığına bakmaksızın çıkarttık” dedi. İmamoğlu, kanunen ve ahlaken bu kişileri çıkartmak zorunda olduklarını vurguladı.

İşten çıkarılanların CHP İstanbul il binası önündeki protestolarına da değinen İmamoğlu, burada “Eyy Kılıçdaroğlu, eyy İmamoğlu, diyorlar. İşten çıkarmaya karşı hak arama böyle mi olur?” dedi. İmamoğlu, işlerine son verilen bazı yöneticilerin devlete genel müdür, genel müdür yardımcısı veya bakan yardımcısı olarak alındığına işaret ederek, şöyle dedi: “Bunlara devlet kapı buluyor da bu gösteri yapanlara neden bulamıyor?”

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“Adalet duygusu yaratmak istiyorum” diyen İmamoğlu, ‘Gazi mahallesi ile x bir mahalleyi eşitlemeye geldiğini’ belirtti.

İmamoğlu, şöyle devam etti: “Toplum partilerüstü tavır bekliyor, kimden; belediye başkanından, kimden; cumhurbaşkanından, bakandan… Yapamayan, toplum gözünde ivme kaybeder. Her partinin benden memnun olmasını sağlayacağım ki CHP’nin söylemleri yerini bulsun.”

İmamoğlu’nun konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle: