İmamoğlu: Yöneticilerden ‘partilerüstü tavır’ bekleniyor, yapmayan kaybeder

Habertürk TV’de katıldığı programda soruları yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşadıkları 23 Haziran seçiminin ‘sadece bir İstanbul seçimi olmadığını’ belirterek, demokrasiyi savunan bütün güçlerin ortaklığıyla seçimi kazandıklarını, bu yüzden ‘demokrasi dışı uygulamalara seyirci kalamayacağını’ söyledi. İmamoğlu, ‘ne sağda ne de solda olduğunu, sosyal demokrat görüşte olduğunu’ belirtti. İmamoğlu, toplumun belediye başkanı, bakan ve cumhurbaşkanından ‘partilerüstü tavır’ beklediğini, bunu yapmayanın toplumun gözünde ivme kaybedeceğini vurguladı.
Programda, Diyarbakır’da görevden alınarak yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşmesi hakkındaki soruya 23 Haziran seçiminin ‘normal bir seçim olmadığını’ belirterek yanıt veren İmamoğlu, soruna ‘Adaletsizlik beni ilgilendirmiyor’ diyerek ilgisiz kalamayacağını ve soruna temas etmesi gerektiğini söyledi.
‘Kendisinin sağda mı solda mı olduğu’ ile ilgili soruya ise “Ne sağdayım ne soldayım” yanıtını veren İmamoğlu, bu kavramların 1960’larda kaldığını, sosyal adaleti, refahı savunan bir sosyal demokrat olduğunu söyledi.
İBB’nin 30 milyar lira borcu olduğunu söyleyen İmamoğlu, işten çıkarılanlarla ilgili net rakamları açıkladı. “Bu işe alım sürecini yönetenler sorumludur” diyen İmamoğlu, 25 Şubat-31 Mart arası 820 kişinin, 5 Mayıs-23 Haziran arası da 1558 kişinin işe alındığının tespit edildiğini bildirdi. Tartışmaya konu olan işten çıkarılan birinci grubun bunlar olduğunu, ikinci grubun (AKP dönemi belediye yönetimindeki) üst düzey yöneticiler, üçüncü grubun ise iş disiplini ve iş ahlakına uygun davranmadığını tespit ettikleri insanlardan oluştuğunu belirterek, “Kaç yıl çalıştığına bakmaksızın çıkarttık” dedi. İmamoğlu, kanunen ve ahlaken bu kişileri çıkartmak zorunda olduklarını vurguladı.
İşten çıkarılanların CHP İstanbul il binası önündeki protestolarına da değinen İmamoğlu, burada “Eyy Kılıçdaroğlu, eyy İmamoğlu, diyorlar. İşten çıkarmaya karşı hak arama böyle mi olur?” dedi. İmamoğlu, işlerine son verilen bazı yöneticilerin devlete genel müdür, genel müdür yardımcısı veya bakan yardımcısı olarak alındığına işaret ederek, şöyle dedi: “Bunlara devlet kapı buluyor da bu gösteri yapanlara neden bulamıyor?”
“Adalet duygusu yaratmak istiyorum” diyen İmamoğlu, ‘Gazi mahallesi ile x bir mahalleyi eşitlemeye geldiğini’ belirtti.
İmamoğlu, şöyle devam etti: “Toplum partilerüstü tavır bekliyor, kimden; belediye başkanından, kimden; cumhurbaşkanından, bakandan… Yapamayan, toplum gözünde ivme kaybeder. Her partinin benden memnun olmasını sağlayacağım ki CHP’nin söylemleri yerini bulsun.”
İmamoğlu’nun konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
- İspark’ta çalışan kadın sayısı sıfırdı. Bu, tamamen bakış açısıyla alakalı. Şimdi bir kadın yöneticisi var.
- Bizim anlayışımızda siyaset temelli atama yok, liyakat temelli atama var.
- İsmek ile ilgili belirsizlik süreci olmak zorunda. Dört bin 412’ye ulaşan çalışan sayısı… Bu kadar personele ihtiyaç yok. 1025 öğretmenin normal mesaisini iyi kullandığınız takdirde mevcuttaki hizmet verilen ismek öğrencisinin üzerine çıkıyorsunuz. Büyük bir israf var burada. Yıllık bedel 84 milyon lira, eski parayla 84 trilyon.
- İsmek’te sadece internete aynı firma üzerinden 2,5 milyon lira para harcanmış. Görüşmeleri yaptım ve internet sağlayıcısı bu hizmeti bize ücretsiz vermeyi kabul etti. Kadıköy’de sadece bir binanın masrafı 640 bin lira.
- Kürtçe kursunu talep varsa vereceğiz elbette. Bir mahallede 100 kişi Kürtçe kursu almak istiyorsa vereceğiz. (İYİ Parti ne der sorusuna karşılık) Başkası adına cevap verme şansım yok.
- Evde sağlık hizmeti verirken bir hastanın dilinden anlamıyorsam nasıl sağlık hizmeti vereceğim? Türkiye’nin realitesini görmeyen bu ülkede siyasetçi olamaz.
- Bütçeye ihanet edildi. Beş yılda 300 milyonluk araç tasarrufunu beğenmiyorlar şimdi.
- Yenikapı’daki araçların tümü iade edildi.
- HDP Diyarbakır il binasının önündeki annelerin yanına gittiğim an ‘şovmen’ olurum. Cumartesi annelerinin de yanında olurum, terör mağduru annelerin de… 30 büyükşehir belediye başkanı toplanalım gidelim Diyarbakır’a.