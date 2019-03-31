İmamoğlu: Tek bir olumsuz cümle kurmadan 102 günü tamamladık

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’yla birlikte kullandı.

Fotoğraf: DHA

Beylikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Haldun Taner İlkokulu’ndaki 1382 numaralı sandıkta oy kulanan İmamoğlu şunları söyledi: “İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Bu bir yerel seçim; 5 yıl boyunca hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşması ve demokrasinin herkesin kucaklandığı, mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve milletçe keyif aldığımız şehirlerin olduğu ve başta bütün bunların İstanbul’da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın, günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım.”

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Dilek İmamoğlu, “İstanbullular için çok güzel bir geleceğin başlangıcı olacak. Hepimiz için hayırlısı olsun” derken Mehmet Selim İmamoğlu ise “Kazanacağına inanıyorum. Umarım gerçekten çok güzel bir gün olur. Adaletli ve güvenilir bir seçim olur” dedi.

Final değil başlangıç günü

Okuldan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, kampanya sürecini tek bir olumsuz cümle kurmadan, insanlara umut vererek geçirdiğini belirterek, “Olağanüstü keyifli 102 gün geçirdik. Böyle bir süreci yaşatmaktan çok mutluyum, onur duyuyorum” dedi.



“Bugün final günü aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü” diyen İmamoğlu, sandıklardan atılan oyların aynı şekilde sayıldığı, neticeye dönüştüğü, tereddütlerin ortadan kalktığı bir seçim olmasını umut ettiğini vurguladı.

Vatandaşımıza ve görevlilere güveniyoruz

İmamoğlu seçim güvenliğine ilişkin bir soruya şu sözlerle yanıt verdi: “Her şey hazır, bugün on binlerce insan görev yapıyor. Vatandaşımıza ve görevli arkadaşlarımıza güveniyoruz. Kurduğumuz merkezin alt yapısına güveniyoruz. Biz de orada olacağız, en ufak bir aksilik olmadan her oya sahip çıkarak günün neticelerini oradan sizlerle paylaşıyor olacağım.”



İmamoğlu, “Adil bir seçim olduğunu düşünüyor musunuz” sorusunu ise “Onu yarın konuşuruz” diye yanıtladı.

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İmamoğlu, seçim sonucunu CHP’nin Seyrantepe’deki koordinasyon merkezinden takip edeceğini söyledi.

