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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul’da, sokağa çıkma yasağı olmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 salgınıyla ilgili “Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul’da. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli” dedi.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında konuşan İmamoğlu, sosyal medyada dolaşıma sokulan ‘dolu İETT otobüsü’ paylaşımlarını izlerken ‘kanı donduğunu’ söyleyerek, “Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi” diye konuştu.

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Metrobüs hattında Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye kadar, toplamda 52 durak olduğunu belirten İmamoğlu, “Bahsedilen hatla aynı saatte 65 kişi kullanmış metrobüsü. Diğer otobüse de (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş” dedi.

Salgının atlatılması ve ekonominin döndürülebilmesi için ortak aklın önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu ülkenin kaynağı olmaz olur mu? Kaynağı nereye kullanacağına bağlı. Geçen gün isyan ettim. İhalenin zamanı mı? Ülkelerin ekonomisi günü kurtarmak için yapılamaz, geleceğe yönelik olur” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul’un etki alanında kalan iki tarihi köprünün taşınması için 25 Mart’ta ihale yapılmıştı.

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‘Yenikapı ve Maltepe’de sahra hastanesi’

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*En büyük lojistik güç belediyeler. Yenikapı ve Maltepe sahra hastanesi kurulabilecek alanlar.

*Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil.

*Belediyelerimiz faturalarla ilgili kesinti yapmayacağını açıkladı. Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz.

*İstanbul’un en büyük ihtiyacı, vatandaşlarımızın temel ihtiyacı. Biz 250 bin aileye sosyal yardımda bulunuyoruz. Bu süreçte 50 bini aşan yardım talebi daha aldık. Bu taleplerin büyüyeceği ortada.

‘Artık Türkiye’nin bütün konuları millidir’

*Berberlerimiz, gündelik kazançla evine ekmek götürenler evine kapanmış durumda. İşsiz kalan insanlarımız var. Turizm sektörü kayıp durumda. Bütün bu konuların seferberlik anlamında bütünüyle masaya yatırılıp değerlendirilmeli. Türkiye’nin artık bütün konuları millidir. Siyasi dayanışmayı gösterme zamanıdır.

*#BirlikteBaşaracağız kampanyasını 39 ilçe belediyemizle dayanışma içinde götüreceğiz. Vatandaşlarımızdan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ayni ve nakdi yardım bekliyoruz. Yardımsever halkımız gerekli bilgilere birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr sitesinden ulaşabilir.

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