İmamoğlu, ‘tartışılan’ Büyükçekmece’de: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

AKP’nin usulsüzlük iddialarının odağındaki İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine giden CHP’li Ekrem İmamoğlu, polisin kapı kapı dolaştığını belirtip tepki gösterdi.

Fotoğraf: Twitter/@ekrem_imamoglu

İstanbul’da tüm oyların sayılması talebi reddedilen AKP, seçimin yenilenmesini isterken, Büyükçekmece’de 11 binden fazla seçmenin usulsüz olarak kaydedildiğini öne sürüyor.

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CHP ise ‘usulsüz kaydedilen’ seçmenlere itirazın aylar önce listeler kesinleşince yapıldığını, yüzlercesinin kaydının silindiğini belirtiyor. İlçede seçimin iptali gündemde. Tüm bu tartışmalar sürerken, polis ekipleri bu sabah saatlerinden itibaren ilçede belirlenen adreslere giderek ‘sahte seçmen’ araştırmasına başladı.

‘Polisimizi yormayın’

İmamoğlu, bugün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesine giderek kendisini bekleyen binlerce kişiye hitap etti.

Göreve başladığında parti ayırmaksızın herkese hizmet edeceğini dile getiren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da ilişkinin çok iyi olacağını ifade etti. CHP’li siyasetçi “Göreceksiniz öyle bir isteyecek ki, öyle güzel hizmetler yapacağız ki…” ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu, on binlerce insanın sandık başında olduğunu, iş sonuçlanmadan da ayrılmayacağını aktararak sözü polis operasyonuna getirdi.

“Herkes oy kullandı mı? Kullandı. Seçim bitti mi? Bitti” diyen CHP’li siyasetçi şöyle devam etti: “Emniyetimizin, polisimizin emeklerine sağlık ama yormayın bizi. İstanbul beni bekliyor beni… Başka çabalara gerek yok, emniyetimizi polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz bu şehirde devletimizin seçim tutanaklarında gerekli kurulların teminatları altında seçime girdik.”

CHP’den Soylu’ya yanıt

Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ilçede usulsüzlük tespitinin daha önce yapıldığını ancak düzeltme için ‘süre yetmediğini’ söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi. CHP’li sözcü, “‘Zaman yetmedi’ ne demek? Anlaşılan sayın Soylu, hayali terörist listeleri peşinde koşarken sağı solu belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını teröristlikle suçlarken bu soruşturmayı yapmayı unutmuş” ifadelerini kullandı.