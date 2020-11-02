İmamoğlu taburcu oldu: Karantina bitince İzmir’e gidip acılarını paylaşacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 gündür Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Dört gün de evinde karantinada kalacağını belirten İmamoğlu, sonrasında ilk iş İzmir’e gidip depremzedelerin acısını paylaşacağını söyledi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu 23 Ekim’den beri Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

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Hastane çıkışında kameraların karşısına geçen İmamoğlu, sözlerine herkese sağlık dileyerek başladı ve hastalık sürecini anlattı:

“Testimin pozitif çıkmasından sonra, tedavi sürecimi burada gayet iyi bir şekilde geçirdiğimi ifade edebilirim. Yüksek ateşle gelmiştim ve o yüksek ateşi dört gün boyunca yaşadım. Sonra yüksek ateş, yerini normal ateşe bıraktı ama tedavi sürecimiz devam etti. Her şey kontrol altındaydı, ateşin dışında başka bir sıkıntı, semptom yaşamadım. Tedavi süresince bizleri arayan herkese, bütün vatandaşlarımıza iyi dileklerini ileten bütün hemşehrilerimize çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de açıkçası burada, tedavi gören insanlar için dua ettim. Allah, herke sağlık, sıhhat versin. Başta kıymetli dostum Muhittin Böcek’e ve bütün hastalara şifa diliyorum. Allah korusun herkesi. Açıkçası ben de yüksek bir moralle burada kendimi çok kıymetli doktorlarımıza, sağlıkçılarımıza emanet etmenin güvenini yaşadığımı hissettim diyebilirim.“

Tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen hastane personeline teşekkür eden İmamoğlu, “Görmediğim aileme ve çocuklarıma, biraz uzaktan da olsa kavuşmuş olacağım. Çünkü dört gün daha karantina sürecim devam edecek” dedi.

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İmamoğlu, “Son durumunuz nedir? Testiniz negatif mi çıktı? Tamamen iyileştiniz mi” sorularına ise “Sabah yapılan testlerimizde, kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin sonuçları henüz çıkmadı” diye yanıt verdi.

Karantina süreci tamamlanınca işinin başına döneceğini anlatan İBB başkanı şunları söyledi: “İnşallah Cuma günü itibariyle de sahada işime, gücüme en enerjik bir şekilde devam edeceğim. Karantina dönemi biter bitmez, inşallah birinci mesai günümde İzmir’e gidip, İzmir’deki dostlarımızla, hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla buluşup onların acılarını paylaşacağım.”