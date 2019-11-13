İmamoğlu: Su zammından sıkıntı duyanlar, doğalgaza, yakıta yapılan zammı geri çeksin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya yapılan zammın, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarından kaynaklandığını açıkladı. İmamoğlu, ‘keyfi’ zam yapmadıklarını belirterek, “Bundan sıkıntı duyanlar varsa, doğalgaza, yakıta yapılan zammı hemen geri çeksinler, biz de zam yapmayalım” dedi.

İmamoğlu, Taksiciler Odası’nı ziyaret etti. Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile aralarında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi Group, HSBC, BlackStone, Bridgepoint Capital Group’un da olduğu dünya devi yatırım ve finans şirketleriyle buluşmak için Londra’ya yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nde taksici esnafın sorunlarını dinledi. Kooperatif Başkanı Fahrettin Can ve Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından karşılanan İmamoğlu, Aralık ayında yapılacak olan çalıştayla, taksici esnafın sorunlarının masaya yatırılıp çözüm aranacağını söyledi.

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İmamoğlu, uçuşuna kısa bir süre kala gazetecilerin sorularını yanıtlarken, şunları söyledi: “İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden, en önemli merkezlerden bir tanesi. Bundan dolayı da dünya ile çok sıkı bir teması olması gerekiyor. Her gittiğimiz noktada da çok verimli görüşmeler yapıyoruz. Şimdi de Londra Belediye Başkanının davetiyle oraya gidiyoruz. Londra’da hem teknik hem finans kuruluşlarıyla çok verimli buluşmalar yapacağımızı ön görüyorum. Çünkü önümüzdeki liste çok değerli.”

‘Haliç’in kenarındaki tesis, cumhurbaşkanının diktiği ağaçların kesilmesine neden olabilirdi’

İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesinin iptali ile sonrasında çıkan tartışmalara ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) yapmış olduğu açıklamayla ilgili soruyu da şu şekilde cevapladı: “Biz raporu İTÜ yayınladı demedik. Kendileri yaygara çıkardı. Üniversite de açıklama yapmak zorunda kaldı. Bizim de fikirlerine başvuracağımız bilim insanları var. Kendileriyle konuşuyoruz. Haliç’in dibinde, o güzelim Haliç’in kenarında, kokma riski yüksek çamur atık planlaması üst seviyede. Aynı zamanda orada hiçbir ihtiyaç yokken böyle bir tesisin kurulması tamamıyla yanlıştır. Ayrıca, 130 bin metre karelik alanın 75-80 bin metre karesi belki de Sayın Cumhurbaşkanı’nın eliyle diktiği 25-30 yıllık ağaçlarla dolu. Böyle bir alanın tercih edilmesi yanlış. Biz, biyolojik arıtmaya karşı değiliz ve yapacağız zaten. Bugün açıklamamızı da yaptık zaten. Daha iyi ve daha verimli alanlarda yapacağız. Ama burada değil, bu alanda ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanı’na da yanlış bilgi vermişler herhalde, o da anlattı. Haliç’in kokmasından bahsediyorlar. Alakası yok. Zaten Haliç’e giden bir su yok. Oraya gelen bütün atıklar; Yenikapı ve Baltalimanı’na zaten aktarılıyor. Bizim, biyolojik atıkla derdimiz yok. Haliç zaten koruma altındadır.”

‘Doğalgaza, yakıta zam yapmayın, biz de yapmayalım’

İmamoğlu, suya yapılan zam ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: “Bakın burada taksicilerle beraberiz. Yıllardır zam almadılar. Ama her gün bir zamla haşır neşir bir toplumuz. Üzülüyoruz. Bazı tahlilleri yapmak zorundayız. Yaptığımız zam veya önerdiğimiz zam, 2020 yılının zammı. Ocak ayında 4.80 lira olacak suyun zamlı hali. Biz bunu 5.20 lirayken aldık. Biz zaten suyu bir tabana oturtturduk. Ülkemizde, yakıt ve enerji zammı yüzde 60’lardayken biz, önümüzdeki yıl insanlara su vermek, yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zammın kaynağı, ne yazık ki ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklıdır. Bundan sıkıntı duyanlar varsa, doğalgaza, yakıta yapılan zammı hemen geri çeksinler, -başımın üstüne- biz de zam yapmayalım. Benim vatandaşlarım, sadece üç ay önceki doğalgaz, dört ay önceki elektrik faturasına baksın. Sebebi budur. Biz, en minimum seviyede zam yapıyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Keyfi zam yapacak kişi ve kurum değiliz. Bu kadar net!”

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İmamoğlu, daha sonra Londra’ya hareket etti.