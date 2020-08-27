İmamoğlu Sular Vadisi’ni gezerken AKP’li belediyeye bağlı çalışanlar merkezi terk etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ilçesindeki Sular Vadisi’ni gezdi, projeye ‘ihanet edildiğini’ söyledi. Sular Vadisi’nin içinde bulunan ve AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı BAKMER’in çalışanları, İmamoğlu’nun geldiğini duyunca kepenkleri kapatıp merkezi boşalttı.

Fotoğraflar: İBB

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Sular Vadisi’nde incelemelerde bulundu.

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‘Toplumsal faydayı hakim kılacağız’

Vadi içinde inşaatı devam eden kreş binasının daha önceden bir derneğin işgali altında olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Anlaştık, uzlaştık. Şimdi orayı, çocuklara kreş olarak hediye ediyoruz. Bunun gibi hediye edeceğimiz çok şey var burada. Bunları İstanbul halkına, Başakşehir’deki halkımıza, komşularımıza kazandıracağız. Bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı burada hakim kılacağız” dedi.

İstanbul’un birçok yerinde kayıp alanlar bulunduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi: “Yani yeterince doğru işletilemeyen ya da düzgün bir master planı olmayan alanlar var. Yapanların emeğine sağlık. Sular Vadisi, kıymetli bir yeşil aks oluşturmuş burada. Ancak günün sonunda; oluşan yanlış kullanımlar, usulsüz devirler, usulsüz tahsisler burada aslında muazzam bir kamu zararı oluşturmuş ve alan kirliliği yaratmış. Bu tür yerlerde siyasi malzeme yerine, toplumun nasıl faydalanacağı konusunda iş birliği şart.”

‘Kamu malına çökme gibi hususlar var‘

Projenin başlangıcında KİPTAŞ’ın yap-işlet anlaşması olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Dönemsel bu geçişi de bir marifet kabul edip, siyasi zeminde bir değerlendirme biçiminde tavır alan bazı arkadaşların yüzünden ne yazık ki, ciddi anlamda kötü kullanımlar, bir nevi kamu malına çökme gibi hususlar var. Bunları yerinde görmek istedim” diye konuştu.

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Ciddi manada ‘Sular Vadisi Eylem Planı‘ çalışacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Baştaki iyi niyete, güzel imalata dair minnet duygularımı iletiyorum ama ona bile ihanet edilmiş. Başlangıçta iyi niyetle çıkılan bu güzelim vadi, bu anlamda hak ettiği noktada değil. Sular Vadisi’ni kamunun kullanımında, hiçbir kaybı olmayacak” ifadelerini kullandı.

‘Bu talimatı kim verdi bilmiyorum ama o akla yazık’

Gezinin en ilginç anı ise, vadi içinde faaliyet gösteren Başakşehir Belediyesi’ne ait Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) önünde yaşandı. İmamoğlu’nun geldiğini duyan çalışanlar, merkezi boşalttı. Kepenkleri kapatan çalışanlar, bölgeden uzaklaştı.

Olaya tanık olan İmamoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Yazık. Beylikdüzü’nde başkanken gideceğim İSMEK’lerde de, Allahhhh, bakıyorsun koşa koşa kapılar kapanıyor. Ben, bunları yaşadım. Yazık; kadınlara yazık yani. Bu talimatı veren akla yazık. Bu, bir talimat. Kim verdi onu, bilemiyorum ama o akla yazık. ‘Çabuk! Boşaltın orayı, İmamoğlu geliyor!’ Böyle bir bakış yani.”

İmamoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu davet ettiklerini ancak gelmediğini sözlerine ekledi.