İmamoğlu: Şu anda fark 18.871

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından güncel oy farkını açıkladı: 18.871

Fotoğraf: DHA

AKP’nin itirazı üzerine bütün ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de bütün oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AKP, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını söylüyor.



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Toplam 318.222 geçersiz oyun 89.255 tanesinin sayıldığını belirten İmamoğlu, YSK resmi sonuçlarını periyodik olarak bildireceğini duyurdu.