İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberimiz yoktu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceğinden haberdar edilmediğini belirterek, “Karar ansızın alınmamalı” dedi.
İBB başkanı, yasak boyunca sokağa çıkma serbestisi olanlar için tüm belediye hizmetlerinin süreceğini de söyleyip ‘sakin olup evde kalma’ çağrısı yaptı.
İçişleri Bakanlığı, ‘beklenmedik biçimde’ bu geceyarısından pazar geceyarısına kadar büyükşehir statüsündeki 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu.
İmamoğlu, kararı eleştirirken, “Yarın İstanbul’da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz” dedi.