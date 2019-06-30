İmamoğlu seçim stresini caz konserinde çocuklarla dans ederek attı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez kazandığı seçim

stresini caz konserinde çocuklarla dans ederek attı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde akşam saatlerinde düzenlediği ‘Parklarda Caz’ etkinliğine katılan İmamoğlu, tamamı kadın sanatçılardan oluşan ‘Balkan Paradise Orchestra’nın gerçekleştirdiği konseri, eşi Dilek İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eşi Zehra Çalık’la birlikte izledi.

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İmamoğlu ve Çalık çiftine, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve eşi de eşlik etti. İmamoğlu çifti, konser alanında ‘Ekrem başkan’ ve ‘Her şey çok güzel olacak’ tezahüratları ve alkışlarla karşılandı. Bu sırada bütün cep telefonları ‘selfie moduna’ ve canlı yayına geçti.

İmamoğlu ve izleyiciler, konserin büyük bölümünü ayakta ve sanatçılara eşlik ederek izledi. İmamoğlu’nun, çocuklarla birlikte bir süre dans etmesi renkli anların yaşanmasına neden oldu.

İstanbul belediye başkanı, konserin bitiminin ardından vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi, konserin ardından da Çalık ve eşi sahneye çıkıp, sanatçıları kutladı.

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Çalık’ın, ‘Beylikdüzü’nün evladı’ diyerek eşiyle beraber sahneye davet ettiği İstanbul belediye başkanı yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: ”Sanatı çok seviyorum. Balkanlardan gelen sanatçı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İstanbul’un her yerinde sanat ve güzellik olsun. İlk yurt dışı ziyaretimi Balkanla’a yapacağım. Nice güzel senelere Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü’nde, Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’da her şey çok güzel olacak.”

Etkinlik, İmamoğlu ve Çalık’ın sanatçılara çiçek sunumuyla ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.