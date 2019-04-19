İmamoğlu ‘seçim-mazbata’ arası tüm kayıtları istedi: Ne alındı ne satıldı?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye şirketlerinden, seçim gününden mazbatasını alıp göreve geldiği güne kadar olan 18 günlük süreye ilişkin tüm mali tablolar, kasa sayım tutanakları, çekler, menkul kıymet ve varlıklar, banka, tapu ve araç kayıtlarını istedi.

Kaynak: Independent Türkçe

İmamoğlu, seçimin gerçekleştiği 31 Mart’ı takip eden günlerde, mazbatasının olağanüstü bir itirazlar süreciyle kendisine verilmemesine ilişkin eleştirileri arasında ‘belediye içinde bazı belgelerin yok edildiğine dair duyumlar aldıklarını’ söylemişti.

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Türkiye’de yayın hayatına yeni başlayan İngiltere merkezli Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın haberine göre, İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu’nda çalışan iki müfettiş görevlendirerek, bu müfettişlere, belediye çalışanı veya dışarıdan görevlendirilecek üç uzmanla birlikte belediyenin elektronik veritabanında inceleme yapma ve veri tabanını kopyalama yetkisi verdi.

Independent Türkçe’nin ulaştığı belgelere göre İmamoğlu’nun başlattığı inceleme sadece veri tabanlarıyla sınırlı değil. İmamoğlu, 18 Nisan’da belediye şirketlerine bir yazı göndererek birçok bilgi ve belge istedi.

31 Mart-18 Nisan arasındaki banka kayıtlarını da istedi

Seçim günü olan 31 Mart ile yazının gönderildiği 18 Nisan arasını kapsayacak şekilde banka mevcudu tespit tutanaklarını isteyen İmamoğlu, tapuda kayıtlı taşınmazları, belediyeye kayıtlı araçların listelerini, araçların kimler tarafından kullanıldığını, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tablet ve cep telefonlarının ve bunların tahsis edildiği kişileri, memur, sözleşmeli memurların listelerini de istedi.