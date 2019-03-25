İmamoğlu seçilirse Başakşehir futbol kulübüne maddi destek yok

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçilirse Başakşehir futbol kulübüne destek olmayacağını ima etti.

Fotoğraf: DHA

Süper Lig’in lideri Başakşehir’in cüzi düzeydeki seyircisine rağmen İstanbul belediyesinin desteğiyle dev bütçeli bir kadro oluşturması öteden beri tartışma konusu.

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Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın Teke Tek programına katılan İmamoğlu, “Belediyenin Başakşehir’e desteği devam edecek mi?” sorusuna yanıt verirken İstanbul şehrinin marka olmuş üç büyük kulübü olduğunu hatırlatarak söze girdi.

İmamoğlu şöyle devam etti: “Mesela Londra’ya gittim, İstanbul’u tanıtacağım. İstanbul ile ilgili Boğaziçi Köprüsü derler, Ayasofya derler bunun gibi… Bir de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe derler. Bu benim kentimin değeri. Benim görevim bu şehrin o üç takımını alıp başımın üstüne koyup onları vitrine koymak. Onlarla işbirliği yapıp dönem dönem ekonomilerine katkı sunmak. Zaten toplumun büyük bir kısmı bu üç büyük takımın taraftarı İstanbul’da. Bu takımların sporla beraber toplumu buluşturmada da simgesel eylemleri olur. Siz ne diyorsunuz? ‘Ben gurur duyuyorum, Başakşehir’i ben kurdum, yarattım. Şimdi de şampiyon olacak.’ (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunuyor) Olmaz.”