İmamoğlu’ndan 200 bin kişiye istihdam, İBB tesislerinde bedava düğün sözü

SEÇİL TÜRESAY

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da yenilecek seçimi kazanırsa beş yılda 200 bin kişiye istihdam sağlanacağını, ihtiyacı olan çiftlerin düğününün büyükşehir belediyesi (İBB) tesislerinde yapılacağını söyledi. ‘Organize israf düzeni’nin son bulacağını vurgulayan İmamoğlu, ‘adil, akılcı, hakça’ düzenin, Bağcılar ve Kadıköy’deki çocuğun eşit şartlara sahip olması için çabalayacağının sözünü verdi.

Fotoğraflar: CHP

İstanbul Taksim’deki bir otelde ‘İstanbul’da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler Toplantısı’ düzenleyen İmamoğlu, 31 Mart öncesinde kendisinin vaatleri için, “Kimin parasını kime veriyorsun? Bunlar belediyenin işi değil” diyenlerin şimdi aynı tür vaatlerle ‘kopyala yapıştırcılık’ yaptığını söyledi. İmamoğlu, ‘kopyala yapıştırla da olsa halkın gerçek sorununu görmelerinden dolayı sevindiğini’ belirterek rakibine gönderme yaptı.

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Bu kentte, kıt kanaat geçinen, İstanbul’un devasa sorunları altında ezilen cefakar aileler olduğunu vurgulayan İmamoğlu daha önce açıkladığı sofra, geçim, eğitim ve evlilik destek paketlerine bir de işsizlik destek paketi eklendiğini vurguladı.

31 Mart öncesinde de olduğu gibi ‘İstanbul’un nimetlerinin üzerine konan, rant kapısı haline getiren bir avuç insan’ olduğunu söyleyen İmamoğlu, bu ‘organize israf düzeni’ni bozarak İstanbul’un kaynalarını 16 milyona adil biçimde dağıtacağının bir kez daha altını çizdi.

“En çok da bu şehrin mazlumlarının, ezilenlerinin, yoksul ve yok sayılanlarının yanında olacağım” diyen İmamoğlu, seçimin yenilenmesinin zaman kaybına neden olduğuna da değinerek şöyle devam etti: “16 milyonu mağdur eden bu haksızlık, 16 milyonu hizmetten mahrum bırakan bu israf düzeni inanıyorum ki iki hafta sonra son bulacak.”

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Ulaşım indirimleriyle yıllık 2 bin 500 lira katkı

Ulaşımda yapacakları indirimlerle İstanbullu aileleri ortalama 2 bin 500 liralık masraftan kurtaracaklarını belirten İmamoğlu, bu alandaki vaatlerini şöyle sıraladı:

12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım

0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım

İlk yarım saat içerisinde yapılan tüm aktarmaları ücretsiz olacak

25 yaş altındaki, öğrenci olmayan tüm gençlere yüzde 40 indirim

Yaz ortasında doğalgaz indirimi; insan buna güler

“İstanbul’a ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez” diyen CHP adayı, rakibinin doğalgaz indirimi yapılacağına dair vaadi için ise şunları söyledi: “Yazın ortasında doğal gaza indirim yapacaklarmış. İnsan buna gülmez mi Allah aşkına!”

Tanzim satışlarına değinirken, “Milletle dalga geçer gibi ‘varlık kuyruğu’ dediler” diyen İmamoğlu, herkesin sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşabilmesi için tarladan sofraya gelinceye dek, doğru işleyen bir organizasyon kuracaklarını söyledi. CHP adayı, İstanbul’un tarım konusunda Trakya ve Marmara’dan desteklenebilmesi, dolayısıyla fiyatların düşmesi amacıyla bölgesel ölçekte tarımsal koruma ve üretim planı hazırlandığını belirterek, “Böylece İstanbul’un kendine yetmesini sağlayacağız” dedi. İstanbul’daki 150 mahallede organik tarımın teşvik edileceğini belirten İmamoğlu, ayrıca, et ve süt ürünleri üretmek için organize hayvancılık bölgeleri kurulacağını söyledi.

İHE’ye kardeş Halk-Süt

İstanbul Halk Ekmek’e kardeş getirerek Halk-Süt’ü kuracaklarını söyleyen İmamoğlu, ihtiyaç sahibi çocuklara bedava süt dağıtılacağını, ‘mahalle mutfakları’yla da yine ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılacağını anlattı.

Bu kentin kadınlarla barışık bir kent olacağını her fırsatta dile getiren İmamoğlu, kadınların üretimlerini değerlendirerek ekonomik sistemin parçası olmalarını sağlayacaklarını söyledi. Bunun için kadın emeği ofisi kurulacak, “İstanbullu kadınların kendi markası olacak. İBB İstanbullu kadınların ilk müşterisi olacak” dedi ve satış için online platformlar oluşturulacağının da altını çizdi.

“Bu kenti çocuklara geri vereceğiz” diyen, İstanbul’un çocuk ölçekli bir kent olacağını söyleyen İmamoğlu’nun çocuklara yönelik projelerinden satır başları şöyle:

0-4 yaşındaki çocukları olan annelere İBB’nin sosyal tesislerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.

Çocuk sayısı en yüksek ve en yoksul 150 mahallede 100 çocuk kapasiteli kreşler açılacak.

İstanbul İmar Yönetmeliği’ne getirilecek yeni düzenleme ile 10 bin metrekare üzerindeki parsellerde yapılacak site tipi konut projelerinde, kamu-özel ortaklığı ile 100 çocuklu kreş yapmak zorunlu hale getirilecek.

Çocuk oyun merkezleri, çocuk kültür-sanat merkezleri açılacak.

Yoksulluğun çocuklar üzerindeki tahribatıyla mücadele etmek için İstanbul Çocuk Fonu oluşturulacak.

Gençlere aylık 400 lira burs

15-25 yaş arası 2 milyon 278 bin gencin yaşadığı İstanbul’da bu yaş grubundaki her üç gencin birinin işsiz olduğuna değinen İmamoğlu “İstanbul’u gençler için yaşanması zor, pahalı bir şehir olmaktan çıkaracak, onlara her türlü eğitim, kültür-sanat, spor ve iş imkanlarını sunacağız” dedi. Ve, gençlere yönelik projeler şöyle sıraladı:

10 pilot ilçeden başlamak üzere kentin tüm ilçelerinde dünya dilleri merkezleri açarak gençlere ucuz hatta ücretsiz dil öğrenme fırsatı sunacağız.

dünya dilleri merkezleri açarak gençlere ucuz hatta ücretsiz dil öğrenme fırsatı sunacağız. İlk yabancı dil sınav ücretini de İBB’nin karşılayacak.

25 yaşın altında, öğrenci olmayan her gence ‘Genç Kart ‘ verilecek ve bu kartla İBB’nin tüm kültür-sanat etkinliklerinden, spor tesislerinden ve sosyal tesislerden yüzde 40 indirimli yararlanacaklar.

‘ verilecek ve bu kartla İBB’nin tüm kültür-sanat etkinliklerinden, spor tesislerinden ve sosyal tesislerden yüzde 40 indirimli yararlanacaklar. Maddi durumu yetersiz 75 bin gence aylık 400 lira karşılıksız burs vereceğiz.

karşılıksız burs vereceğiz. Üniversiteye gidememiş veya eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış gençlerimiz için hızlandırılmış diploma programları açacağız.

Dört adet bağımlılıkla mücadele birimi kuracağız.

İstanbul’da yüzde 15 olan işsizlik oranını tek haneye indirmeyi hedeflediklerini belirten İmamoğlu sadece belediyenin projeleriyle 25 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını, toplamda ise beş yılda 200 bin kişiyi iş sahibi yapacaklarını söyledi. Bölgesel istihdam ofisleri sayesinde iş arayanla eleman arayanı buluşturacaklarının altını çizdi.

“Maalesef bir avuç insanın kendi ikballerini kurtarmak adına ülkeyi tekrar seçime götürmesinin acı faturası vatandaşımıza kesiliyor” diyen İmamoğlu “İstanbul’u birlikte ayağa kaldıracak enerjimiz var” diye devam etti ve işsizlik destek paketinin ayrıntılarını paylaştı: “Bölgesel İstihdam ofisimize başvurmuş, mesleği, yeteneği, birikimi ve piyasanın talepleri doğrultusunda iş bulma programımıza aldığımız her kişi, kendisine bir iş imkânı sağlanana dek toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabilecek.“

İstanbul’da, devletin istatistik kurumunun rakamlarına göre 475 bin hanenin geliri yoksulluk sınırının altında olduğuna, bunun 2.8 milyon kişi anlamına geldiğine vurgu yapan İmamoğlu, belediyenin yardım bütçesini 5 katına -yüzde 1.4’ten yüzde 7’ye- çıkaracaklarını söyledi.

‘www.yoksulluklamucadele.org’ adı altında bir internet sitesi hazırladıklarını da duyuran İmamoğlu’nun sosyal adalet odaklı diğer vaatleri ise şöyle:

İhtiyacı olan aileye 200 ila 2020 lira arasında destek

Sofra destek paketiyle açlık sınırının altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecek.

Geçim destek paketiyle, İstanbul’da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacağız.

Adam kayırmadan vereceğimiz bu desteklerle ailelere yılda 6 bin ila 13 bin arasında nakit destek vermiş olacağız.

Eğitim destek paketiyle özellikle gelir seviyesi düşük ailelere katkı sağlayarak çocukların okurken sağlıklı ve nitelikli bir şekilde beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.

Öğretim yılı başında ihtiyacı olan 500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma ihtiyaçları karşılanacak.

İmamoğlu evlenen çiftler için ise şu projeleri sıraladı:

Evlilik destek paketiyle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2 bin lira düğün hediyesi vereceğiz.

Kuracağımız beyaz eşya-mobilya çarşısından uygun fiyata eşya sağlayacak.

Taşınma masraflarını karşılayacağız.

İBB sosyal tesislerinde haftanın bir akşamı çiftlerimizin düğününü ücretsiz hep birlikte yapacağız.

Yoksul hanedeki işsizin Genel Sağlık Sigortası ödemesi belediyeden

Sağlık hizmetine erişiminin de çoğu kişi için zor olduğunu vurgulayan İmamoğlu bu alandaki projelerini ise şöyle sıraladı:

40 semt doğumhanesi

20 kadın sağlığı tarama merkezi

10 çocuk sağlığı merkezi

Üç ağız ve diş sağlığı merkezi

Beş işçi sağlığı ve mesleki hastalıklar merkezi açılacak.

Engelliler için İstanbul’un farklı semtlerinde, 10 adet bakım evi inşa edilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerdeki işsizlerin Genel Sağlık Sigortası katılım payını İBB ödeyecek.

Mülteci birimi kurulacak

İstanbul’daki sığınmacılara da değinen İmamoğlu, “Göreve gelir gelmez bu konuda İBB bünyesinde mülteciler birimi kuracağız. Öncelikle İstanbul’da yaşayan göçmenlerin nerede, nasıl, hangi koşullarda yaşadığına ilişkin ayrıntılı bir envanter çalışması yapacağız” dedi. Ve, kendi memleketlerine dönmeleri için çalışacaklarının altını çizdi.

23 Haziran’da, yoksulları, “Daha ne istiyorsun?” diyerek aşağılayanlara, işsizleri elinin tersiyle itenlere, İstanbulluların çok güzel, çok zarif, çok anlamlı bir uyarıda bulunacağını söyleyen İmamoğlu, “Hiç kimse, vatandaşın dertlerini görmezden gelerek, kibirle siyaset yapamayacak” dedi. “23 Haziranda hak yerini bulacak” diyen İmamoğlu, seçim kampanyasının sloganıyla sözlerini tamamladı: “Her şey çok güzel olacak.”