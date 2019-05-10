İmamoğlu sandık soruşturmasını sordu: Dört gün geçti, duyan var mı?

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararına gerekçe yapılan bazı sandık görevlilerinin kamu görevlisi olmamasına ilişkin soruşturmaların akıbeti sordu.

Fotoğraf: CHP

YSK 6 Mayıs’ta bazı sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulması ve bunun da seçim sonucuna etkisinin olması nedeniyle İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesine karar vermişti.

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YSK’nın kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ve seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı aldığı bildirilmişti.

‘Dört gün geçti. Soruşturma var mı?’

İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile birlikte Beylikdüzü’ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde cuma namazı kıldıktan sonra şöyle konuştu: ”Bir algı yarattılar. 123 sandıkta sandık kurullarında yer alan insanların kamu görevlisi olmaması ve bu yoldan da çıkarak soruşturma açacaklarını ve ilçe seçim kurullarına soruşturma açacaklarını söylediler. Dört gün geçti. Soruşturma var mı? Duyan var mı? Bir soruşturma yapılmış mı? İnsanlar ifadeye çağrılmış mı? Bu ifadelerde neler söylenmiş. Yapılmış olsaydı malum medyada bunlar çarşaf çarşaf yazılmış olurdu. Bu toplumu aldatmasınlar. O 123 sandık nerede? Gerçek mağduriyet 16 milyon insanın mağduriyeti.”

Yıldırım’ın mağduriyet açıklaması

İmamoğlu, “‘Rakibiniz Binali Yıldırım, asıl mağdur olanın kendisi olduğunu savundu. Ne diyeceksiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: ”Bir daha karşılaştığınızda sorun. Kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu? Kendinin inandığını düşünmüyorum. Neyin gaspı? Hangi gerekçe. Millet görüyor. Bence kendi de söylediklerine inanmıyor. Mağduriyet kavramı şöyle. Aday olmakla mağdur olmuş olabilir. Riyakarlık demişken söyleyelim. Ramazan ayındayız. Büyük günahlar vardır. Gıybette bulunmak gibi. Yalan söylemek gibi. Emek hırsızlığı yapmak gibi, çalmak gibi. Ve bir de bir iftira atmak gibi. Allah, iftiradan korusun. Allah, iftira edenlerden de korusun bizi. Bu kadar söyleyeceğim.”

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‘Benim stratejim 16 milyon insana göre’

İmamoğlu, AKP’nin 23 Haziran’da yenilenecek seçimler öncesinde Kürt seçmene ulaşmayı hedeflediğine ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:“Yenilenecek seçimdeki oy hedefiniz nedir? AK Parti, 1 milyon 700 bin kişilik oy kullanmayan o kitleyi hedef olarak belirledi…” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kim o 1 milyon 700 bin insan? Oy kullanmayan, ‘Acaba Kürt vatandaşlarımız Ekrem İmamoğlu’na neden oy verdi’ vesaire vesaire. Yani kişiye göre strateji. Benim kişiye göre stratejim yok. Yine Kürt vatandaşım, AK Partiye oy vermiş vatandaşım benim kardeşim. Benim stratejim 16 milyon insana göre. Oy vermiş oy vermemiş hiçbir önemi yok.”

‘İşimiz kolay, rakibimizle işimiz yok’

İmamoğlu “Nasıl bir seçim kampanyası yürüteceksiniz” sorusuna ise şöyle yanıtladı: “İşimiz kolay. Rakibimizle işimiz yok. Kampanya boyunca bizim muhatabımız 16 milyon insanımız. Mevcut durumu anlatacağız. İstanbul’a nasıl bir yönetim istediğimizi anlatacağız. Buluşup, kucaklaşacağız. Bütün ilçeleri, semt semt gezeceğiz. Ahlaklı, adil, erdemli bir yönetimin İstanbul’a layık olduğunu bütün İstanbul’a hissettireceğiz. İnsan ayırt etmeksizin, siyasi parti ayırt etmeksizin, geçmişte hangi partiye vermiş olursa olsun, herkesin oyuna talip olan anlayışımızla kampanyamızı sürdüreceğiz.”