İmamoğlu sahur vakti yanıt verdi: Ramazan’da bile yalan konuşuyor

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın 31 Mart seçimleriyle ilgili “Çaldılar” suçlamasına “Ramazan ayında bile yalan ve iftirayla konuşuyorlar” diye yanıt verdi.

Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama … pic.twitter.com/aAyLOrk7HL Reklam

— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 12, 2019

İmamoğlu sahur vakti yayınladığı videoda şöyle dedi: “Üç dört yaşındaki çocuklara ‘Çaldılar‘ dedirterek kampanya yaptırıyorlar. Sakın o çocukları kirletmeyin. Çok üzülüyorum, yazıklar olsun. Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. Bakan olursun, başbakan olursun, TBMM başkanı olursun ama …”

Yıldırım bir vatandaşın “Bu seçim neden iptal oldu?” sorusuna “Çok basit, çünkü çaldılar” diye yanıt vermiş, AKP bu sözleri sosyal medyada propaganda sloganı olarak kullanmıştı.

YSK 31 Mart seçimlerini iptal eden kararında bir sandık hilesi tespitinden söz etmemiş ve kararını sandık kurullarının oluşumundaki kanunsuzluğa bağlamıştı.