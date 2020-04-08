İmamoğlu: Sahra hastanesi için yer seçimi yanlış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle yapılan hastanenin yer seçiminin yanlış olduğunu söyledi.

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’ya açıklamalarda bulunan İmamoğlu, salgının İstanbul’daki durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan ek bir bilgi almadıklarını söyledi. İmamoğlu, “Bu konuda bilginin dağıtım merkezi Sağlık Bakanlığı” dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşamki basın toplantısında paylaştığı haritayı da değerlendiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Haritada, yapılaşmanın yoğun, boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek. Örneğin Esenyurt örnek verildi. Batı’ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca… Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle.”

‘Sahra hastanesini yanlış yere koyuyorlar’

İmamoğlu, salgına karşı mücadele için kurulan sahra hastanesinin yer seçiminin doğru olmadığını belirterek, “Havalimanının karşısındaki arazi hepimizin arazisi, o arazi konutlarla dip dibe. Sahil yolundan girmek isteseniz giremezsiniz, çıkmak isteseniz çıkamazsınız. Tek bir toplu taşıma aracı oradan geçmiyor. O hat otobüsün, minibüsün duracağı yer değil” diye konuştu.

Hükümet, salgına karşı, Yeşilköy’deki havalimanı arazisinde ve Sancaktepe’te, tek katlı ve 1000 odalı iki hastanenin 45 gün içinde bitirileceğini açıklamıştı.

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Sağlık Bakanlığı’na sahra hastanesi için dosya sunduklarını söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Yenikapı’da kaç günde sahra hastanesi kurulur? 7 bin yatağa ulaşabilir. Altyapısı var, elektiriği var, jeneratörü var, trafosu var. Aynı şey Maltepe için geçerli, Beylikdüzü için geçerli. İlave olarak kapalı alanlar ve kapasitesi itibariyle metro ve steril alanlar olması kaydıyla havaalanlarını da önerdik.”

İmamoğlu, pandemi kurulunda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in “Dünya Ticaret Merkezi’nin oradaki fuar alanı hazır ve biz burada sahra hastanesi olmasını onaylıyoruz, Londra’da fuar alanını yedi günde sahra hastanesine dönüştürüyorlar diye bir haber okudum” dediğini aktardı.

‘Kesinlikle tecrit diyorlar’

İstanbul’da tecrit gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu: “Kesinlikle ‘tecrit’ diyorlar. Sokağa çıkma yasağı olmasın, ‘Güçlü bir tecrit diyelim’ adına. Bizim tahminlerimize göre 300-350 bin insanın İstanbul’a hizmeti söz konusu. Bunlar kademeli olarak yönetilebilir. Bunu ben söylemiyorum, bilim kurulları söylüyor. Duyumumuza göre Ankara’daki Bilim Kurulu da söylüyor. Kendi çalıştığımız bilim kurulumuz var İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. 20’ye yakın uzman insanımız bizimle birlikte çalışıyorlar. Her gün raporları geliyor bana.”

Sağlık çalışanlarına otel

Sağlık çalışanlarına seyahat kısıtlaması gelebileceğini söyleyen İmamoğlu, “Onlar için otel hizmeti sunuyoruz. Çünkü onlar da evlerinden işlerine gitmiyorlar. Böyle bir tecrit ile birlikte İstanbul’da salgının hızı iki-üç haftada yavaşlayarak aşağı doğru inecek. İstanbul buna hazır” dedi.

‘Yardımlaşma kavgası olmaz’

Dünya ekonomik olarak zor bir yere gittiğini söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “4 milyon insan kayıtsız ya da günü birlik işletmelerde çalışıyor. Bu insanlar şu an işsiz. 1000 civarında, işgaliye ödeyen ve iş yapamayanlara yardım yaptık. ‘Yardıma ihtiyacım var’ diye, 370 bin ‘İhtiyacım var’ diyen insan başvuruda bulundu. 500 bin koli ihalemiz var bugün. Yardımlaşmanın kavgası olmaz. Biz buna 10 gün öncesinden hazırlık yaptık.”