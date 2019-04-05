İmamoğlu sabah rakamlarını açıkladı: 17 ilçede sayım bitti 18 bin 742 oy fark var

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bu sabah itibarıyla son oy farkını 18 bin 742 olarak açıkladı.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin itirazı üzerine bütün ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de bütün oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AKP, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını savunuyor.



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Toplam 318 bin 222 geçersiz oyun 89 bin 255’inin sayıldığını belirten İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi sonuçlarını periyodik olarak paylaşacağını duyurdu.

İmamoğlu dün akşam Twitter hesabından Twitter hesabından güncel oy farkını ’18 bin 871′ olarak açıkladı.

İmamoğlu bu sabah da Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuyla ilgili sorularını yanıtlarken YSK’nın son rakamlarını açıkladı.

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İmamoğlu şunları söyledi: “119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. 17 ilçede sayım bitti ve şu an fark 18 bin 742. Geriye kalan 198 bin oy var. 18 ile 20 bin arasında fark olabilir. Gece Tuzla rakamı geldi. 60 oyun üzerinde aleyhimizde oy çıkmış ama Üsküdar’da lehimize çıktı.”