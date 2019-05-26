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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu Saadet Partisi’nin geleneksel İstanbul iftarına konuk oldu

Millet ittifakının CHP’li İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün akşam Saadet Partisi’nin (SP) ‘geleneksel İstanbul iftarı‘na katıldı.

Fotoğraf: Twitter

Saadet Partisi, İmamoğlu’nun iftara katıldığını Twitter hesabından duyurdu Mesajla birlikte İmamoğlu’nun, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP İl Başkanı Abdullah Sevim, partinin İstanbul adayı Necdet Gökçınar’la birlikte oturduğu masanın fotoğrafı paylaşıldı.

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Mesajda, “Genel başkanımız Temel Karamollaoğlu, geleneksel İstanbul İftarına katıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Necdet Gökçınar ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da icabet etti” dendi.

Cumhur itttifakının İstanbul adayı Binali Yıldırım ise davet edildiği iftara bir teşekkür telgrafı göndererek katılmadı. Yıldırım’a masada ayrılan yer boş bırakıldı. SP İl Başkanı Abdullah Sevim şunları söyledi: “Bu iftar ortak aklın iftarıdır, sözü hakikat olanların iftarıdır. Herkese açık, herkesin makbul tutulduğu bir iftardır. Bizler hasım değil rakibiz. Bizler halka hizmet için yarış halindeyiz. Derdimiz bütün İstanbulda dil, din, meşrep ayrımı yapmadan İstanbul’u yönetmektir.

Saadet Partililere teşekkür eden İmamoğlu daBu ayda her zamankinden titiz davranmayı, daha titiz şekilde konuşmayı; insanlara, insanlığa mesaj verirken en hassas bir biçim kelimeleri kurmayı hepimiz vazife edinmeliyiz. Ülkemizin birliği ve dirliği ile şehrimizin bu yönde atacağı olumlu adımlar hepimizin ortak dileği” dedi.

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SP’nin adayı Gökçınar 31 Mart’ta 103 bin oy almıştı. Gökçınar, Yüksek Seçim Kurulu seçimin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verince İmamoğlu lehine çekilmeye hazır olduğunu açıklamış ancak partisinin yönetimi nabız yoklaması ve istişare sonucunda kendisini yeniden aday gösterme kararı almıştı.

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