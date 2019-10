İmamoğlu Paris’te şirket yöneticilerine seslendi: İBB şeffaf bir kurum olacak

Fransa’nın başkenti Paris’te iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hoşgörü kültürü, İstanbul’un binlerce yıllık DNA’sında var” derken İBB’yi şeffaf bir kurum haline getireceğinin de altını çizdi.

Fotoğraflar: İBB

Sabah, Fransa İş Konfederasyonu’nun (MEDEF International) düzenlediği toplantıya katılan ve ülkedeki farklı iş kollarında faaliyet gösteren yaklaşık 30 şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşan İmamoğlu davet için 16 milyon İstanbullu adına teşekkür etti.

İstanbul’da binlerce yıldır süre gelen hoşgörü kültürünün bundan sonra da devam edeceğini söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Kendi yurttaşlarını memnun edemeyen, kendi sakinleri için bir cazibe oluşturamayan bir kentin, bütün dünya için bir cazibe merkezi olması da mümkün değil.”

İmamoğlu, Sürdürülebilir Şehir Görev Görev Gücü Başkan Yardımcısı Agnes Romatet – Espagne’ye hediye verdi.

İBB’yi, şeffaf ve hesap veren bir kurum haline getireceklerinin altını çizen İmamoğlu şunları söyledi: “İBB, yönetimimle birlikte yaratıcı endüstrilere ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanacak. İstanbul’da yaşayan her rengi, her farklılığı, her aykırı sesi kentin hazinesi olarak kabul eden bir yönetim anlayışı kurmak için yola çıktım. Bu anlayışın tüm Türkiye’yi etkilemesi için elimden gelen her çabayı sergileyeceğim. İnanıyorum ki, 23 Haziran seçimleri İstanbul için yeni bir başlangıcın tarihi oldu. Aynı zamanda Türkiye için yeni bir başlangıcın tarihi oldu. Ve inanıyorum ki, 23 Haziran seçim sonuçları ile birlikte Avrupa’daki ülkelerle, şehirlerle daha dostane ilişkiler geliştirme şansımız olacak.”

‘İBB, uluslararası denetleme kuruluşları tarafından denetlenecek’

İstanbullu’nun 1 lirasını bile boşa harcatılmayacağını vurgulayan İBB başkanı, “İBB’nin ve bağlı 28 iştirakinin uluslararası denetleme kuruluşları tarafından denetlenmesi için çalışmalara başladık. İBB’nin finansal raporları güvenilir hale gelecek” dedi.

İmamoğlu, öğleden sonra da 2009’da kurulan ve Fransa ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve akademik bağları güçlendirmeyi amaçlayan Institut du Bosphore’un üyeleriyle buluştu.