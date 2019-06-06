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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Ordu valisi mitinge müdahale edeceğini söyledi

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’un, mitingin erken bitirilmesini istediğini, aksi halde müdahale edileceğini söylediğini aktardı.

Ramazan bayramı kapsamında Karadeniz turuna çıkan ve Trabzon’da miting yapan CHP’li aday, buradan Giresun ve Ordu’ya geçmişti.

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Fox TV’de yayınlanan habere göre Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden Ekrem İmamoğlu yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söyledi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Vali, il başkanımızı da arayarak, mitingin erken bitirilmesini, aksi halde müdahale edeceğini söylemiş. Vali devlet adamı değilmiş. Ordu’da sadece koltuğu işgal eden biriymiş. Biz gider her kapıdan gireriz.”

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