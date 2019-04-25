İmamoğlu ‘Öncelik değil’ demişti: Hükümet Kanal İstanbul’da geri adım atmıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yönetim değişikliğinin ardından Kanal İstanbul projesinin devam edip etmeyeceği konusunda, “Aynı kararlılıkla devam edecek” dedi.

Fotoğraf: DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık sürecinde yaptığı bir açıklamada Kanal İstanbul projesi hakkında, “Bu şehrin böyle bir önceliği yok” demişti.

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AKP’nin 2011 seçim kampanyasından bu yana yapılacağını açıkladığı ancak henüz ihalesine bile çıkılmayan Kanal İstanbul projesinin maliyetiyle ilgili bugüne kadar 65 milyar, 35 milyar ve 10 milyar lira gibi üç rakam telaffuz edildi.

TBMM’de gazetecilere projenin akıbetiyle ilgili açıklamada bulunan Kurum şöyle konuştu: “Büyükşehir belediyesinin olmadığı yerde de ilgili bakanlıklarımız ilçe belediyeleri ile gerekli bütün desteği sağlayacaktır. Manifestodaki projeleri kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, millet bahçesi, atık su tesisi gibi şehri 50-100 yıl planlayacak bütün projeleri de hızlı şekilde 5 yıllık plan hazırlayacağız. Hiçbir geri adım yok.”

‘Çılgın proje’ Kanal İstanbul

Marmara Denizi ve Karadeniz’i birleştiren yapay su yolu projesi Kanal İstanbul, tanker ve yük gemilerinin yarattığı deniz trafiği yükünü İstanbul Boğazı’ndan alternatif bir güzergaha kaydırmayı amaçlıyor.

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İnşaat çalışması Marmara Denizi’ne 1 kilometre uzaklıktaki Küçükçekmece Gölü’nün denizle birleşerek yok olması anlamına da geliyor. Ayrıca Sazlıdere Barajı da artık içini doldurduğu vadi, gemi güzergahı olduğu için ortadan kalkacak.

Kanal, Marmara Denizi’ne Küçükçekmece Gölü’nden açılacak. Sazlıdere baraj havzası boyunca devam ederek Sazlıbosna köyünü geçecek, sonrasında Dursunköy’ün doğusuna ulaşıp Baklalı köyünü geçtikten sonra Terkos Gölü’nün doğusunda Karadeniz’e kavuşacak.

‘Su kaynakları yok olacak’

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) projenin su kaynaklarının yok olmasına, tüm canlılarda sağlıksız su kullanımının yaygınlaşmasına yol açacağını öne sürerken, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) kanal içerisinde iki yönlü bir akıntı sistemi geliştirilemeyeceğini ve Karadeniz’in kirli sularının Marmara’ya dolacağını, Marmara Denizi’ndeki oksijenin hızla azalacağını belirtiyor.