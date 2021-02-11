İmamoğlu öğrencilere 40 bin tablet dağıtımına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminin eğitim alanında yarattığı eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere 40 bin tablet dağıtımını başlattı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu eğitim gören çocuk sayısı üçe kadar olan ailere bir, daha fazla olanlara ise iki tablet verileceğini belirtti.

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Tablet dağıtımın sosyal hizmetler birimi ekiplerince yapıldığını anlatan İmamoğlu, inceleme sonucu tespit edilen ailelere tabletlerin teslim edileceğini ifade etti.

İhtiyaç sahibi ailelerin tespitinin adil ve şeffaf olarak yapıldığını belirten İmamoğlu, tabletlerin dağıtımının mart sonu bitirilmesinin planladığı bilgisini verdi.