İmamoğlu: Normalde kasımda defin sayımız 180-190 kişidir; şimdi 450’lere doğru gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu uyardı: “Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Normal kasım ayında bizim definimiz, İstanbul’da 190, 180 kişidir. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin.”

Fotoğraf: İBB

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde esnafla bir araya gelen İmamoğlu, bir esnafın “Bazı belediyeler, aynı gün iki yerde pazarı olan esnafa, birini açtırıyor, birini açtırmıyor” diyerek dert yanması üzerine şunları söyledi: “Eğer pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa, ben pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum. Buna siz de saygı duyun. Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece.”

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, dün tüm Türkiye genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139.