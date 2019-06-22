İmamoğlu: Nedir bu kopan fırtına, İstanbul’da neler çeviriyorsunuz?

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’da düzenlediği son mitingde, “Dünyanın en büyük kentlerinde yönetim değişir. Nedir bu kopan kıyamet. İstanbul’da bilmediğimiz neler yapıyorsunuz, neler çeviriyorsunuz?” dedi.

Fotoğraflar: CHP

İmamoğlu, 23 Haziran seçim kampanyasının son mitingini Üsküdar’da yaptı. Seçim günü yapılacak olası provokasyonlara karşı vatandaşları uyaran İmamoğlu, şöyle konuştu: “Görüyorum ki İstanbul, pazartesiyi iple çekiyor. Milyonlarca İstanbulluyla yürüyoruz. Başından beri özüm ne ise sözüm de o oldu. İstanbul’u konuştum. İftirayla onla bunla ilgilenmedim. Yok saydım. Hiçbir zaman iradem dışında bir şey söylemedim. Milletimin samimi bir yönetime ihtiyacı olduğunu biliyorum. Demokrasi mücadelesi vererek bugüne geldik. O kadar can sıkıcı olaylar yaşıyoruz ki, oy için yapamayacakları şey yok. Ama biz hep kalpten davrandık. Siyaseti ahlakla birleştirdik. Şehrine, şehirlisine saygı gösteren, ayrım yapmayan bir dil ürettik. Yarın bu ektiğimiz tohumlardan dolayı İstanbul’da sevgi kazanacak, sevgi. Bir İstanbul, yani hepimize ait bir şehir. Yahu nedir bu kopan fırtına. Dünyanın en büyük kentlerinde yönetim değişir. Nedir bu kopan kıyamet. İstanbul’da bilmediğimiz neler yapıyorsunuz, neler çeviriyorsunuz? Onların bir avuç insanla çekip çevirdiklerini tespit edeceğiz. Şehrin nimetlerini sizlerle paylaşmaya geliyoruz.”

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‘Partisini bile sormayacağım’

İmamoğlu, daha sonra şöyle devam etti: “Vicdanıyla adalet duygusuyla hareket edecek AK Partili hemşehrilerim de bana oy verecek. Her partiye oy veren vatandaşlar bana oy verecek. Hiç endişeniz olmasın. Çok çalıştık. Herkese anlattık. 23 Haziran’da yapılan hukuksuzluğu herkese anlattık. Kaybettiğimiz üç ayı çalışarak kazanacağız. Sorumluluğumuz büyük ama olsun, gençliğimiz var. Sıkıntılar büyük ama olsun cesaretimiz var. İnsanlar birbirine selam vermiyor ama olsun adaletimiz var. Pazartesi günü hayat değişecek. Çünkü bu şehri içindeki tüm güzel duygularla barıştırmaya geliyorum. Bu şehrin geleceği çocukları için çalışacağım. Şehrin enerjisi, heyecanı gençleri için çalışacağım. Şehrin vicdanı kadınları için çalışacağım. Bu şehrin insanları için çalışacağım. En öncelikli konu her yönüyle adalet olacak. İstanbul’un bütün sorunlarının çözümünü biliyoruz. Kadro dedikleri şey eş, dost, akraba. Kızıydı, oğluydu, damadıydı, geliniydi. Biz, İstanbul’u milletle, 16 milyon insanla yöneteceğiz. O kadar iyi yetişmiş gençlerimiz var ki, onların Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Bu şehrin çok iyi yetişmiş insanları var. Hem de partisini bile sormayacağım. İnsan diyeceğiz. Git partiye üye ol, öyle gel demeyeceğiz. Tek duam, ‘Allah’ım beni bu cennet vatan Türkiye’me mahcup etme’.”

İmamoğlu, rakip tarafın kendisine yönelik eleştirilerine de şöyle yanıt verdi: “Son 1-2 haftadır içindeki tüm zehri bu sürece akıtan insanlar var. Onlara diyorum ki, artık görev zamanı. Artık devlet adamlığı zamanı. Artık görevinizi yapın. Özellikle yarın, milyonlarca İstanbullu’nun sandığa akacağını görüyorum. Yarın yüzbinlerce insanın sandıklarda, okullarda görev alacağını biliyorum, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ demek için. İsrafın son bulması için ve tasarrufla bu şehrin zenginleşmesi için ve bu zenginliği herkese adil dağıtmak için yarın hak, hukuk, adaletten yana oylarımızı kullanmaya hazır mıyız? Provokasyonlara hazırlıklı olun, gülün geçin. Bizimle beraber bu süreci takip edin. Bu kardeşiniz yarın yine hak yedirmeyecek. Sizlerin enerjisiyle kimsenin hakkını da yemeyeceğiz, kendi hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Bütün İstanbul sizi duysun: Her şey çok güzel olacak. Siz farkında değilsiniz ama her şey çok güzel oldu, oldu. Sizlerle beraber İstanbul’a çok güzel hizmetler yapacağız. Kendimi sizlere, sizleri Allah’a emanet ediyorum. Pazartesi Saraçhane’de buluşmak üzere.”

İmamoğlu, konuşmasından sonra seçim otobüsünün yanına demirleyen tekneye binerek vatandaşları selamladı ve deniz yoluyla Üsküdar’dan ayrıldı. Bu sırada renkli görüntüler yaşandı.