İmamoğlu: Ne Amerika ne Rusya…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit’te yaptığı konuşmada, Suriye’de izlenen politikadan, Türkiye’yi kaosa iten ABD ve Rusya’dan dolayı kaygılı olduğunu belirterek, şehirlerde ve ülkede barış ve huzur temenni ettiğini söyledi. İmamoğlu, Haydarpaşa ve sirkeci garları ihalesiyle ilgili olarak da bütün hukuki haklarını kullanacaklarını tekrarladı.

Fotoğraflar: DHA

Kocaeli’deki İzmit Belediyesi’ni ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve halk tarafından karşılandı. Belediye önündeki toplanan halka hitap eden İmamoğlu, şöyle konuştu: “Biz şu anda ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Ülkemizin güneyinde sıkıntılı konularla baş başayız, terörle mücadele ediyoruz. Bu milletin silahlı kuvvetleri mücadele ediyor, biz silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. O güzel, o can Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah onları korusun, şehit olan askerlerimize de rahmet diliyorum. Ancak her yerde söyledim, söylemeye de devam edeceğim. O süreçteki politikalarda ne yazık ki kaygılıyım, çünkü bizi kaosa iten o iki ülkenin Suriye’nin ve Amerika’nın politikalarına kaygıyla bakıyorum. Orada bir kaosu yönetiyorlar. Çünkü onlar Suriye’deki toprak altındaki petrole bakıyorlar ama toprak üstündeki insanlara olan oluyor. Umuyorum ki bu şehirde ve bu ülkede, ülkemizin güneyinde huzurun ve barışın hakim olacağı günleri hep birlikte yakalayalım. Benim temennim odur. Barıştır, huzurdur.”

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İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı için yapılan ihaledeki yanlışları gidermek için her türlü hukuki haklarını kullanacaklarını da ifade etti. söyledi. Konuşmasının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’na kemençe ve pişmaniye hediye edildi.