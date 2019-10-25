İmamoğlu: Nazım’ı düşünmek bile insanı büyükşehir belediye başkanı yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta şair Nazım Hikmet ve ünlü yazar Ahmet Ümit’in hayatlarından kesitler üzerine kurgulanan ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filminin galasına katıldı. Filmin yapımına Beylikdüzü belediye başkanlığından beri destek verdiği belirtilen İmamoğlu, galada yaptığı konuşmada, Nazım’ı geç tanıdığını belirtti ve şiirlerinden alıntılar okudu. Nazım’ın ‘Türkiye’nin sesi’ olduğunu ifade eden İmamoğlu, bu sesin bugün de aynı hisleri canlı tuttuğunu belirterek, “Nazım’ı düşünmek bile insanı İstanbul belediye başkanı yapıyor” dedi.

Fotoğraflar: İBB

İBB’nin destekçileri arasında bulunduğu, yönetmenliğini usta belgeselci Cengiz Özkarabekir’in üstlendiği filmin galası, Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. İmamoğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da eşlik etti. Gala sanat, medya ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Reklam

Filme katkı sunan çok sayıda kişi ve kurum olduğunu belirten İmamoğlu, “Biz de sadece bir tanesiyiz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Nazım’ın ruhu, Ahmet Ümit’in yaşamı ve kalemiyle hayat bulmuş bir senaryo. Çok değerli Cengiz Özkarabekir’in yönetmenliğindeki bu değerli sanatçılarla bence çok heyecanlı bir akşam yaşıyoruz. Herkesin emeğine sağlık” dedi.

İmamoğlu, soruları yanıtlarken de, şöyle konuştu: “İstanbul, kültür ve sanatın bütün dünyadaki başkenti olmaya namzet bir kent, yetenekli insanlarıyla, sanatçılarıyla, edebiyatçılarıyla, şairleriyle, yazarlarıyla, sinema üreten insanlarıyla, yönetmenleriyle, oyuncularıyla. Dolayısıyla biz, sanatın her alanında bu şehrin, şehriemini olarak ve kadim yönetimi olarak, belediyesi olarak bu değerli yapıtların, eserlerin, sanatın her alanında var olacağız, lokomotif olacağız. İnşallah o başkent olma kimliğini bu kente yaşatmak istiyoruz. Zor değil. Birkaç sene sonra, belki yine bu platformda bambaşka şeyler konuşuyor olacağız. Buna şahit olacaksınız.”

Filmin senaryosunu yazan Ahmet Ümit de projenin yaşama geçme sürecini anlatırken şöyle dedi: “Bu fikir ilk aklımıza geldiği zaman Ekrem Başkan Beylikdüzü’ndeydi. Bir masada oturuyorduk ve böyle başladı. Böyle bir film yapmak istiyoruz. Yapalım mı? Yapalım. Ekrem Başkan, ‘Elimden gelen her türlü desteği veririm. Sanat olmadan bir belediyecilik hizmeti, sanat olmadan İstanbul’un olması mümkün değil’ dedi. O fikir, bugün ete kemiğe büründü bir film olarak. Bizim yeni filmlerimiz olacak ama biliyorum ki artık İstanbul’da sanata değer veren, sanatı destekleyen, sanatla iç içe yaşayan bir başkanımız var. Dolayısıyla sadece bize değil, her türlü kıymetli filme destek olacak bir başkanımız var. Bu da İstanbul için bir şans.”

Reklam

Filmin yönetmeni Cengiz Özkarabekir ise, “Bizim çektiğimiz film, gerçek, yaşanmış hikayeler üzerine kurgulanan bir film, bir kurmaca değil. Bu filmi, 30 yıl sonra raftan çıkartıp tekrar izlediğimizde, izleyen insanlar, eminim birçok şey alacaktır” dedi.

Filmde Nazım Hikmet’i canlandıran oyuncu Yetkin Dikiciler, ikinci kez usta şairi canlandırma şansı bulduğunu belirterek, “Nazım, beni bir kere daha çağırdı. Benim davetimi, kendi şiirindeki gibi yaptı: Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Aktör olarak da insan olarak da hayatıma böyle devam etmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Filmin gösterileceği salonda devam eden konuşmalarda İmamoğlu, kararları halk ile birlikte almanın önemine değinerek, şöyle dedi: “Başından beri toplumsal bir iş yaptığımızın farkında olan birisi olarak, her hususta azami insan katılımıyla kararlar aldık. Bu karar veriş biçimi, bizim hata yapmamızı çok engelledi. Bizim bu ülke adına cesur demokrasiye ihtiyacımız var.”

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben, Nazım’la geç tanıştım. Ben, Nazım’ı sevgili eşim Dilek’le tanıştıktan sonra tanıdım. Dilek, çok Nazım hayranıydı. Ben de başka boyutlarda geziyordum. Açık söyleyeyim, biraz kıskanarak Nazım okumaya başladım. Tabi okudukça, okudum. Gerçekten tanışmaktan da büyük onur duydum. Bence yüzyıla imza atmış değerli bir insan. Türkiye’nin sesi olmak ve bu duyguları yansıtabilmek, hissedebilmek ve hala bu hislerin canlı kalabilmesi müthiş bir şey. Nazım’ı düşünmek bile insanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor.”

İmamoğlu, daha sonra Nazım Hikmet’in kendisini etkileyen şiirlerinden mısralar okudu. İmamoğlu’nun okuduğu mısralar arasında, ‘Bu Memleket Bizim’ ve Haydarpaşa Garı’nın da anlatıldığı ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ vardı.