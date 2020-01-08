İmamoğlu: ‘Montrö’yü yıkarız’ ve ‘Montrö’ye saygılıyız’ çelişkisiyle hareket edemezsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV’de katıldığı programda, Kanal İstanbul konusunda polemik yaşadığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti bakanlarının açıklamalarındaki çelişkileri gündeme getirdi. İmamoğlu, Kanal İstanbul’un ‘depremi tetiklediğini söylemediğini, deprem tehlikesi bulunan kentte bunun bir risk olduğunu söylediğini’ belirtirken, programa bağlanan Prof. Dr. Celal Şengör de, jeolojik olarak kanalın depremi tetiklemesinin mümkün olmadığını söyledi.

İmamoğlu, Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesinin başlangıcında “Montrö anlaşmasını yıkarız” dediğini, ancak tepkiler üzerine “Montrö’ye saygılıyız” ifadesini kullandığını belirtti. İmamoğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in de “Montrö ile ilgisi yok” dediğini kaydederek, “Bu kadar çelişkili ifadeler. İşin başında Montrö’yü yıkarız deyip günün sonunda Montrö’ye saygılıyız deyip en az yedi-sekiz çelişkiyi ortaya koyup hareket edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu, Erdoğan’ın Kanal İstanbul’dan geçişlerle ilgili açıklamalarına da tepki göstererek, şöyle dedi: “Cumhurbaşkanının tek tek ne söylediğini bilmiyorum. Verilen cevaplar Allah aşkına sizi tatmin etti mi? Savaş gemilerine günü gelince bakarız diye bir şey olabilir mi?”

İmamoğlu, Erdoğan’ın Kanal İstanbul’u Panama ve Süveyş kanalları ile karşılaştırmasına ise “Sadece kanal geçişinin sağlandığı coğrafyanın tesisi ile yapılmış iki projeyi İstanbul’la nasıl kıyaslarsınız. Sayın Cumhurbaşkanı dünyada 50 tane böyle kanal var diyor. Siz İstanbul’a aşık bir Cumhurbaşkanı olarak 51’incisini niye yaparsınız anlamıyorum” yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, “Kanal İstanbul konusunda referandum ister misiniz” sorusuna “Gayet tabii” yanıtı verirken, “Referandumda evet denirse ne olur” sorusuna ise ‘Hukuki mücadele vermeye devam edeceklerini’ belirterek yanıt verdi.

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İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunda cuma günü çalıştay düzenlediklerini de duyurarak, ilgilileri, gazetecileri ve halkı davet etti.