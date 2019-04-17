İmamoğlu mazbatasını aldı

İstanbul belediye başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu il seçim kurulundan mazbatasını aldı. Çağlayan’daki kalabalık nedeniyle İmamoğlu konuşmasını Saraçhane’deki belediye binasında yapacak.

O mazbata buraya gelecek demiştim, geldi… pic.twitter.com/C943OlSp0Q Reklam

— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 17, 2019

Çağrı seçimden tam 17 gün sonra geldi.

Haberi 16:00 sularında CHP İstanbul il başkanlığı duyurdu.

İmamoğlu da yaklaşık yarım saat sonra mazbatasını almak için Çağlayan adliyesine gitti. CHP’li başkan alkışlarla karşılandı.

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İmamoğlu, “16 milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum” dedi.

Son olarak Maltepe’de yeniden sayım tamamlanmış ve tutanaklar birleştirilip il seçim kuruluna gönderilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mazbatasını almaya giden İmamoğlu’nu parti genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte takip etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da İmamoğlu’nu tebrik etti.

Yavaş attığı tweet’te şöyle dedi:

“Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum.”

Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum.



Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum. pic.twitter.com/9wpCXNRCEq — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 17, 2019



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şu mesajı paylaştı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu kardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur.

Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. #MazbataGeldi”