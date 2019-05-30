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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu mazbatası almadan bir gün önce İBB’den 10 milyonluk ihale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER), 18 Mart 2019’da promosyon ürün alımı için ihale açtı. Sözleşme, 16 Nisan 2019 tarihinde, yani Ekrem İmamoğlu’nun mazbata almasından bir gün önce imzalandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Mobil İletişim Hizmetleri biriminde kullanılmak üzere alınacak promosyon ürün ihalesinin yaklaşık maliyeti 10 milyon 178 bin TL olarak belirlendi.

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İhaleye bir firma katıldı ve 9 milyon 660 bin liralık teklifin sahibi İstanbul Reklamcılık ve Danışmanlık Ticaret A.Ş (YRD) ile sözleşme imzalandı.

İhale ile 20 bin satranç takımı, 100 bin tükenmez kalem, 50 bin deri bloknot, 200 bin balon, 1 milyon kutulu Türk kahvesi, 40 bin oyuncak araba, 40 bin oyuncak bebek, 50 bin puzzle, 50 bin fincan takımı alındı.

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