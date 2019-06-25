İstanbul’un yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı.

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu 1994-2019 yılları arasında edinilmiş 25 bin 757 metrekarelik gayrimenkule ve halen 1 milyar 400 milyon lira sermayeli, 1993’te kurulmuş bir şirkette yüzde 20 hisseye sahip.

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İmamoğlu’nun mal varlığı şöyle:

-İstanbul Güngören’de 180 metrekare dükkan, 1994’te edinildi.

-Yalova Termal’de 1831 metrekare tarla, 1996’da edinildi.

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-İstanbul Beylikdüzü’nde 120 metrekare arsa, 2005’te edinildi.

-Beylikdüzü’nde 170 metrekare mesken, 2010’da edinildi.

-Balıkesir Edremit’te 691 metrekare arsa, 2011’de edinildi.

-Trabzon Akçaabat’ta 591 metrekare galerili dükkan, 2011’de edinildi.

-Ankara Sincan’da 1350 metrekare arsa, 2011’de edinildi.

-Trabzon Akçaabat’ta 2160.46 metrekare arsanın veraset ve intikal hakkı, 2012’de edinildi.

-Edremit’te toplamda 708.9 metrekarelik konutlar, 2012’de edinildi.

-Beylikdüzü’nde 1419 metrekare konut ve arsa, 2013’te edinildi.

-Beylikdüzü’nde 2877 metrekare arsa, 2015’te edinildi.

-Beylikdüzü’nde 4176 metrekare arsa, 2015’te edinildi.

-Aydın Kuşadası’nda 5000.43 metrekare arsa, 2015’te edinildi.

-Edremit’te 4260.47 metrekare arsa, 2019’da edinildi.

-Edremit’te 223.15 metrekare mesken, 2019’da edinildi.

-İmamoğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’de kurucu ortak (1993/ yüzde 20 hisse). Şirketin sermayesi 1 milyar 400 milyon lira.

İmamoğlu, 2009 ile 2013 arasında Beylikdüzü CHP ilçe başkanlığı yapmış, 2014’te Beylikdüzü belediye başkanlığına seçilmişti.