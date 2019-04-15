İmamoğlu: Maça gitmeyeyim diye Fenerbahçe ve Beşiktaş tehdit edildi

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe ile Beşiktaş’a telefon açılarak tehdit edildiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu, ilk olarak cumartesi günü Beşiktaş-Başakşehir maçına gitti. CHP’li siyasetçi dün de Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünde seyretti. Her iki statta da bazı gruplar İmamoğlu’na mazbata verilmesi talebiyle tezahürat yaptı.

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İmamoğlu’nun maçın ardından dün akşam, kendisine derbiye gitmemesini tavsiye eden Habertürk yazarı Nagehan Alçı’yı aradığı belirtildi.

Alçı’nın bugün köşesinde aktardığına göre İmamoğlu, kendisinin maça gitmeye şimdi karar vermediğini, seçim öncesi söylediğini, Pendik ilçesinde dolaşırken de bir gece beraber gitme sözü verdiğini dile getirdi.

İmamoğlu, hep birleştirici ve bütünleştirici olmaya gayret ettiğini belirterek Bağdat Caddesi’ne yemek yemek için uğradığını, çevresine 5 bin kişinin toplanarak ‘mazbata’ diye slogan attığını, bunu kendisinin organize etmediğini söyledi.

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CHP’li siyasetçi şöyle devam etti: “Fakat beni bu maçlara gitmekten alıkoymaya çalışanlar da oldu. (‘Kim bunlar, ne yaptılar?’ sorusuna) Kulüpleri arayıp tehdit ettiler Nagehan hanım. Hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye ‘İmamoğlu maça gelmesin’ diye telefon açıldı.”