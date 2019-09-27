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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Lojistik merkez afet anında 200 bin kişiye yemek çıkarabiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, lojistik destek merkezinin 200 bin kişilik yemek çıkarılabildiğini söyledi. İmamoğlu, “Deprem, şehirleşme, sıkıntılı yapılar ve toplanma alanları konularında iyi sınav vermiş bir şehrimiz ne yazık ki yok” dedi.

Fotoğraflar: İBB

Eyüpsultan ilçesindeki, İBB’nin yemekhane ve sosyal tesislerinin ihtiyacını karşılayan, 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı merkezde inceleme yapan İmamoğlu, bir gazetecinin İstanbul’un depreme hazır olup olmadığına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Ne yazık ki bunlar iki ayda tamamlanacak hususlar değil. İstanbul’daki yapılar açısından, yapı stoku açısından, şehirleşme kalitesi açısından iyi cümleler kurabilmeyi dilerdik. Bu merkez iyi ki yapılmış. Yapan belediye başkanına, sanıyorum Kadir Bey (Topbaş) döneminde bu bina yapıldı teşekkür ediyorum. Daha iyisini, ilavesini yapmak zorundayız. Ama deprem, şehirleşme, sıkıntılı yapılar ve toplanma alanları konularında iyi sınav vermiş bir şehrimiz ne yazık ki yok. Hızlıca bunu tamir etmeliyiz. İnşallah büyük İstanbul depremini olduğunca geç yaşarız. Asla kafamızı kuma gömmeyeceğiz.”

Merkezin afet anında ihtiyaçları karşılayacak değerli bir nokta olduğunun altını çizen İmamoğlu, günlük 200 bin kişiye yemek çıkarabilmesinin yanı sıra 32 bin kişilik kumanya hazırlayabildiğini, 360 bini aşkın kişiye yetecek hazır gıda malzemesinin depolanabildiğini söyledi.

Basın mensuplarına gezdirdiği merkezin beş günlük enerji ihtiyacını kendi sisteminden sağlayabildiğini belirten İmamoğlu, “Dolayısıyla İstanbul’a, Allah göstermesin, bir afet anında en kuvvetli hizmeti verecek noktaların başında geliyor” dedi.

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‘Toplantıya davet aldınız mı’ sorusuna yanıtı: Arkadaşlarım orada

Merkezdeki bir TIR’da 5 bin ekmek ürediliğini, 21 soğuk hava deposunun olduğunu söyleyen İmamoğlu, “İstanbul Valiliği’nde yapılan toplantıya siz bir davet aldınız mı” şeklindeki sorusuya ise “Arkadaşlarım orada. Genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada” yanıtını verdi.

Afetlere hazırlık konusundaki eksiklikleri tamamlayacaklarını vurgulayan İmamoğlu, Anadolu yakasında da benzeri bir lojistik merkezi Anadolu yakasında da kurmayı planladıklarını söyledi.

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