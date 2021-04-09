İmamoğlu ‘köpürdü’: Kanal İstanbul büyük bir ihanet projesi; hesabını verirler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul’u yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. İBB ‘büyük ihanet’ diye nitelediği proje için ihaleye girecek şirketlerin ‘hukuk önünde hesap vereceğini’ kaydederken siyasilerin de ‘af dilemeyle kurtulamayacağını’ belirtti.

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılacak. Muhalefet, kanal yapımına karşı çıkıyor.

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Erdoğan projeye karşı çıkanları ‘Atatürk ve cumhuriyet düşmanı’ ilan etmiş, son olarak da hazırlıkların tamamlandığını, ihalenin yakında yapılarak temelinin atılacağını söyleyip, “İsteseniz de istemeseniz de yapacağız” demişti.

‘Beton kanalı’

İmamoğlu, bugünkü programı sırasında gazetecilerin Erdoğan’ın sözlerine dair sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, ‘büyük bir ihanet projesiyle alakalı ısrara devam edildiğini’ belirterek Kanal İstanbul için “Gayri milli bir projedir. Bir beton kanalıdır” dedi.

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İBB başkanı, “Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dilemeyle kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını verirler” diye konuştu.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

* Talihsiz açıklamalara devam ediliyor. Biz, aslında memleketimizin her kuruşunun doğru değerlendirilmesini istiyoruz. Aslında şu anda tam da böyle üreten, yerli, milli projenin ne anlama geldiğini konuşmalı. Bunu küçümsüyor bazı insanlar ama bu, toplumun birlikteliğinin, üreterek katma değerinin vatandaşa yansımasının en kutsal anıdır topraktaki üretim. Ama İstanbul’da ne yazık ki büyük bir ihanet projesiyle alakalı ısrara devam ediliyor. Gayri milli bir projedir. Bir beton kanalıdır. Başka hiçbir şey ifade etmemektedir

‘Sonuna kadar mücadele edeceğiz’

* Gayri milli projenin yapılmaması için sonuna kadar mücadelede edeceğiz.

* Bir de bizi bir başka üzen şey “Yarın kazma vuracağız, bu yaz başlayacağız. Bu yaz sonu başlayacağız, isteseniz de itemeseniz de yapacağız, inadına yapacağız” denmesi. İki buçuk-üç senedir bunu duyuyoruz. Net ifade edeyim, bu beyan biçimi psikolojik olarak sorgulanmalıdır. Hiç hoş bir psikoloji değil. Bu şekilde ısrar, bu şekilde tavır, vatandaşı yok sayan, vatandaşın parasını yok sayan bir anlayışı anlamak mümkün değil. Psikolojik olarak sorgulanmalıdır. Ve bu kadar açıklamaya gerek yok. O zaman gelin, bu hafta sonu hemen kazmayı vurun başlayın yani. Şaka gibi.

* Bakın, hastalıkla mücadele ediyoruz, sıkıntılarla mücadele ediyoruz. O bakımdan hani bu beton kanal sürecine dair, bu ısrarı anlamak mümkün değil. Söylediğim sözün sonuna kadar arkasındayım. “Efendim, vatandaşımız bizi affetsin. Eyvah ihanet ettik. Eyvah ihanet ettik, aldatıldık” gibi cümleler geçmişte oldu. Bu sözlerin gelecekte de bizim için hiçbir kıymeti yoktur. İnşallah birkaç sene sonra bu ülkenin yönetimi aklı başında derli toplu liyakat esaslı bir sürece kavuşacaktır.

‘Hukuk önünde hesap verirler’

* Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dilemeyle kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para vermenin peşinde koşanlar ya da “İhaleydi, ne yapalım biz de almaya çalıştık” diyenler sadece basit bir şekilde süreçten sıyrılamazlar.

* Vatandaşın bu kadar karşı çıktığı bir meseleye hukukun önünde; ama ulusal, ama uluslararası düzeyde sektörlere ben uyarımı yapıyorum. Bu uyarımı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak değil; vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak yapıyorum. Vatandaş olarak buna hakkım var. Bu milletin milyarlarca dolarlık kaynağının heba edilmesini istemediğim gibi, İstanbul’un kaynağının hiç heba edilmesini istemiyorum. O bakımdan artık kimse İstanbul’a artık ihanet edemez. Etmemesi için de vatandaş bizleri seçti 2019’da. Bunu anlamayıp ısrarlı cümleler kuranların da psikolojik olarak incelenmesi gerekiyor.