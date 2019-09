İmamoğlu yabancı konuklarına ‘Everything will be alright’ diye seslendi

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 yıl sonra kentte düzenlenen Avrupa Alüminyum Yüzey İşlemesi Birliği (ESTAL) Kongresi’ndeki konuşmasında seçim kampanyasının sloganı ‘Her şey çok güzel olacak’ı bir kez daha dile getirdi. Ancak bu kez İngilizce: ‘Everything will be alright’.

Fotoğraf: İBB

ESTAL Başkanı Jose Almeida’nın ardından söz alan İmamoğlu, 8 bin 500 yıllık tarihiyle İstanbul’un dünyada görülebilecek en güzel açık hava müzelerinden biri olduğunu vurgulayarak, “En fazla ziyaret edilen sekizinci şehiriz. Ama İstanbul’un daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz” dedi.

İstanbul’u yeni nesil yönetim anlayışıyla yöneteceklerinin bir kez daha altını çizen İmamoğlu, kentin her koşula, uluslararası her adıma hazır olduğunu vurguladı.

Uygulamalarda aksaklıklar yaşansa da Avrupa Birliği hedefinin Türkiye’nin en önemli hedeflerden biri olmaya devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Avrupa’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacı gerçeğini hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İmamoğlu sözlerini bitirirken kongre için gelenlere İstanbul’u farklı yönleriyle keşfetmelerini tavsiye etti ve şöyle devam etti: “Hem ülkemize hem bütün dünyaya seslenmiştik; Her şey çok güzel olacak ya da başka bir dilde; ‘Everything will be alright’ diyerek, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”