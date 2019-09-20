İmamoğlu, ‘kimyasal yağış’ sorusuna yanıt verdi: Yangının öyle bir tesiri olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki fabrika yangının atmosferde kimyasal bir etki yaratıp yaratmadığına ilişkin soruya “Bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak” diyerek yanıt verdi.

Fotoğraf: İBB

Bir yıldır inşası duran Ümraniye-Göztepe metro hattı tünel kazı çalışmalarını yeniden başlatılması nedeniyle düzenlenen törene katılan İmamoğlu, hattın 2022 yılında bitirileceğini söyledi.

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İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin yönelttiği, “Tuzla’daki yangın sonrası bir çevre etki raporu çıktı mı”, “Atmosferde kimyasal bir etki yarattı mı? Yağmurun kimyasal yağış olduğu iddiaları var?” sorularına ise şu yanıtı verdi:

“Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak.”