İmamoğlu: Keşke Demirtaş’ın kullandığı dil herkesin gündeminde olsa

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı açıklamada kendisine açık destek veren eski HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dil’ kullandığını belirtti.

Fotoğraf: CHP

HDP, 31 Mart’taki seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehirde aday çıkmayacağını açıklamış, bu kentlerde ‘AKP’ye kaybettirecek’ en güçlü adayı destekleceğini duyurmuştu. O dönem HDP seçmeninin bir kısmının boykotu dillendirmeye başladığı öne sürülmüş, Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş da avukatları aracılığıyla Twitter’dan paylaşım yaparak seçmeninden bir kez daha sandığa giderek, parti stratejileri doğrultusunda oy vermesini istemişti.

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İmamoğlu da o dönem eski HDP lideri hakkındaki bir açıklamasında kendisinin ‘siyasi anlayışını beğenen birisi olduğunu’ ifade etmişti.

‘Keşke tanışsaydım‘

Dün akşam (28 Mayıs) Habertürk yayınına katılan İmamoğlu, Demirtaş için aynı söylemi yineledi.

İmamoğlu şöyle konuştu: “Siyasi ömrüm ne kadar olur bilemem. Ben milletvekili değilim, bakan değilim. Ben sayın Demirtaş’ı Cumhurbaşkanlığı döneminde takip etmiş birisiyim. Kendisiyle tanışmadım. Keşke tanışsaydım. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dille süreç yönetti. Bu yöntemi siyaset anlayışını beğeniyorum dedim. O siyasi dönemini, anlayışını beğenen birisiyim. Keşke o dil herkesin gündeminde olsa.”

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‘Çocuğumuzun, sokağımızın meselesi aynı‘

Yayında kendisine İstanbul’da çok sayıda Kürt seçmen olduğu hatırlatılan İmamoğlu’na Kürt sorunuyla ilgili görüşleri de soruldu.

İmamoğlu şöyle yanıt verdi: “Ben Kürt meselesi diye bir tanımı doğru bulan birisi değilim. Benim Kürt vatandaşım, hemşehrim, kardeşim var. Türk vatandaşı ne kadar teminatsa Kürt vatandaşım, hemşehrim de o kadar teminattır. Ben bu akşam bir evdeydim. Gaziosmanpaşa’da bir evde iftarımı açtım. Çocuğumuzun, sokağımızın meselesi aynı. Devletin bütün süreçleri aklıselim, şeffaf yönetmesi lazım. Devletin bazı işleri vardır. Açılım dendi, Meclis’te insanlar anlatın bize ne yaptığınızı bilmiyoruz dediler.”

CHP’li aday şöyle devam etti: “Mesele İstanbul meselesi. Urfalı bir çocuğumuzun İstanbul’a gelip çöplerden kağıt toplayıp çöp ayrıştırma makinasına kapılıp ölme meselesidir. Benim gündemim Urfalı çocuğun meselesi. 3 milyon Kürt vatandaşımın gündemi adalet ve eşitlik istiyorum demesidir. Bana terörist demesin diyor. HDP’ye oy veriyorum bana niye terörist diyorlar diyor.”

‘Azınlık ifadesine karşıyım’

İmamoğlu ‘azınlık’ ifadesine de karşı olduğunu dile getirerek, “Bu ülkede Rum, Ermeni, Katolik, Proteston, Ortodoks, Yahudisini azınlık kabul etmeyen, vatandaş kabul eden bir kişiliğe sahibim. Türk, Kürt ayırt etmeyen bir duruşa sahibim” diye konuştu.