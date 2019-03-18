İmamoğlu kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluştu: KİPTAŞ’ı sürece sokacağız

Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm mağdurları ile buluşan, CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu bölgede geniş bir iletişim ağı kurarak sorunları ortak akılla çözeceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Önce mağdurların şikayet ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, “Birçok vatandaşın, ‘Keşke bu belaya bulaşmasaydım’ dediğini duyuyorum. Her mahallede insanlar, yok sayılmıştır. Deprem diye yola çıktıkları iş, belli bir kesimin cebini doldurmuştur. Ne yazık ki yapamadılar. Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde süreci vatandaşlarla birlikte yürüteceğiz. Vatandaş ne istiyor? Yaşam alanlarında neleri istiyor? Vatandaşın mahalle duygusunu, sosyal yaşamını düşüneceğiz. Kiracıyı bile düşüneceksiniz. Kentsel dönüşümde, uygun fiyatlarla kiracıya ev satın alacağı şartlar sunacağız. Vatandaşın malı üzerinden, ‘Biz ne alırız’ hesabı yaptılar. Fikirtepe’de insani bir süreç yaşanmadı. Önce İBB başladı. İşten kaçıp, Şehircilik Bakanlığı’na devretti. Kadıköy Belediyesi dahil olmak istedi. Sürecin içine, bilgi sahibi olmasını istemedikleri hiç kimseyi almadılar. Biz, bu süreci derhal inceleyeceğiz. Kadıköy Belediyesi’ni, KİPTAŞ’ı sürecin içine sokacağız” dedi.

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‘Emanetinize ihanet etmeyeceğiz’

Fikirtepe’de geniş bir iletişim ofisi kuracaklarını belirten İmamoğlu şöyle konuştu: “Örgütlü yapıları da sürece katacağız. Masaları olacak. Ortak akılla çözeceğiz. Meydanlarda siyaset konuşuluyor. O benim derdim değil. Fikirtepe’nin sorununu çözemeyen akla, İstanbul emanet edilmez. Birçok ilçe ağlıyor. Çözemezler. Çünkü vatandaşı dert etmiyorlar, masaya almıyorlar. Unuttular. Vatandaşı küçümserler. Beylikdüzü’nde de sıkıntılar vardı. 25 bin insana tapularını dağıttık. İsterseniz olur. Sıkıntılarınızı bizim anlayışımız çözer. Sizi, kolumuza ortak olarak takarız. Onlar, sizi her zaman kapalı kapıların arkasında bekletir. Kadıköy ve İstanbul’u bize emanet etmenizi istiyoruz. Emanetinize ihanet etmeyeceğiz. İstanbul’a ihanet etmeyecektiniz, ettiniz. Gelelim, Fikirtepe’nin de bir çok ilçenin de sorununu çözelim.”