İmamoğlu: Kaza demek mümkün değil; şoförün sertifikasını inceliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, Beşiktaş ilçesinde önce ‘durağa giren’ sonra bıçak çeken, bir kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförünün karıştığı olayla ilgili, “Kaza demek mümkün değil” dedi. İmamoğlu, halk otobüslerini içeren sistemin ve şoförün sertifikasının incelendiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Üsküdar’daki Fethi Paşa Korusu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, konuyla ilgili soruyu yanıtlarken özel halk otobüsleriyle ilgili sorunlar olduğunu ifade etti. Bu konuda yedi-sekiz toplantı yaptıklarını ve aralıkta çalıştay düzenlemeyi planladıklarını anlatan İmamoğlu şöyle devam etti: “Mesela belli kişilerin yüksek sayıda otobüsü var. Bu yanlış. Olması mümkün değil. Statüsünde doğru da değil. Mesela dar bölgelerde görev yapıyorlar, yoğun olan bir bölgeye aktarım yapamıyoruz. Bütünüyle bunu tamir edecek bir çalışma içerisindeydik. Dün yaşananlar trajik ve çok üzücü. Kaza demek mümkün değil. Adli bir durum söz konusu. Kişinin oraya dalış biçimi, ardından yaptıkları tümüyle farklı sebepler içeriyor elbette.”

Sürücü belgesi verilirken daha titiz davranacaklarını ve daha sık denetim yapacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Birçok psikoteknik analizler yapılıyor. Birçok aşaması var… Umuyorum ki, çok daha iyi bir 2020 yılı bizi bekliyordur” dedi.

‘Şoförde bıçak olur mu?’

İmamoğlu, “Otobüs şoförü sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Sabıkalı insan nasıl o direksiyonun başına geçiyor diye sorgulanıyor. Bir şoförde bıçağın olması sorgulanıyor” hatırlatması üzerine ise şöyle konuştu:

“Yüzde yüz haklısınız. O gün bir iki saat önce de binmiş olabilir. Aldığı sertifikaya bakıyoruz. Sertifikasyon sürecini sorguluyoruz. Bu konuda çok kararlıyız bunun altını çizelim. Hemen her şey düzelmiyor. Gönül ister ki bir akşamda her şey düzelsin. Ama biraz zamana ihtiyacımız var…

Davranış biçimi de dahil çok üst seviyede eğitim ve disiplin sürecini başlatacağız. Tümüyle söylediğiniz şeyler bir adli soruşturma sürecidir. Onun için sadece ‘Kaza değil’ dedim. Biz de süreci an be an takip ediyoruz. Olayın üzüntü verici tarafı bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesidir. Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin.”

‘Nasıl oda başkanı olmuş onu da sorgulayacağız’

Gazeteciler, İmamoğlu’yla “Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı geldi. ‘Bir şoförde bıçağın ne işi var’ diye sorduk. Kendini koruma amaçlı bıçak taşıdığını, linç edildiğini söyledi” bilgisini paylaştı.

İmamoğlu, bunun üzerine şunları söyledi: “Biz, o açıklamayı yapanı bile soruşturacağız. Bu kadar derin bir iş. O açıklamayı yapanın mantığını soruşturacağız. Tam da söylemek istediğim bu. Orada var olan yapıyı tümüyle analiz edeceğiz. O cevabı veren insanın nasıl oda başkanı olduğunu dahi sorgulayacağız.”