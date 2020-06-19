İmamoğlu: Kaymakam bey sürecin içindeydi, bu telaşı anlayamadım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Kaymakamlığı’nın faytonlarla ilgili kararı hakkında “Kaymakam bey başından beri sürecin içindeydi. Bugün neden böyle bir telaşa düştü anlayamadım. Bu iş çözülür başka alternatifi yok zaten” yorumunu yaptı.

İmamoğlu, bugün Adalar ilçesinde ‘faytondan elektrikli araçlara geçiş süreci’ni başlatmış, elektrikli araçların deneme çalışmaları için yaptığı başvuruyu ele alan kaymakamlık, İBB şirketi İETT’nin Karayolları Trafik Kanunu’nda istenen belgelerin tamamını sağlamadığını belirterek reddetmişti.

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Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada’da Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu.

Akülü araçların devreye girmesinin şart olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Biz çevreyi temiz tutmak zorundayız ve bunun elektrikli araç olma durumu var. Şu anda en uygun en hızlı en pratik elde edebileceğimiz araç timi de bu” dedi.

‘Denenmiş bir araç bu, şansa bırakamazdık’

Atilla Güner’in, akülü arabaların Adalılar’ın da içine sinmediğini belirtmesi üzerine İmamoğlu, “Şubattan beri pandemi süreciyle baş başayız. Bizim araçlarımız bile iki ay geç geldi yurtdışından. Çin malı. Türkiye’de en fazla kullanılan özellikle büyük golf otellerinde, büyük tesislerde en fazla kullanılmış, denenmiş araç bu. Biz şansa bırakamazdık” dedi.

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Adalar Kaymakamı’nın İBB’nin başvurusunu reddetmesiyle ilgili İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bence Kaymakam bey biraz telaş etmiş, niye etmiş bilmiyorum. Akşamdan sabaha telaşlı bir davranış görüyorum. Ben sükunetle Vali beyle telefonda konuştum. Pazartesi de brifinge gideceğiz. Trafik tescilini yapmam etmem bu Adaların Kaymakamına yakışan bir davranış değil.”

‘Başkan arabaya binmesin, dışarıya çıkmasın’

İmamoğlu, şubat ayında tüm yolların araç trafiğine kapalı yollar olarak tescil edildiğini, bu araçların da karayollarına uygun araçlar olmadığını, yaya yoluna uygun olduğunu belirterek, “Aşılacak, aşmak zorundayız yoksa kendileriyle ters düşer sayın Kaymakam çünkü toplantılardaydı. Bugüne gelişimize adım adım bilen birisi kendisi. Bugünkü telaşını anlayamadık. Başkan arabaya binmesin, dışarıya çıkmasın gibi ama sonra tatlıya bağlandı, düzelir her şey. Biz alıştık, sabırlıyız. Kaymakam bey herhalde bir daha oturur düşünür. Yanlış yaptığının ya da eksik yaptığının farkına varır” ifadelerini kullandı.

‘İlk 10-15 hün ücretsiz’

Araçların fiyatlandırılmasıyla ilgili İETT’nin çalışmalarının sürdüğünü belirten İmamoğlu, “Adaların misafirleriyle ilgili daha özel bir çalışma var. Sanıyorum bu tescil ile beraber duyurulacak. Önümüzde 10-15 gün ücretsiz denenmesiyle ilgili bir dönem planladık. İnsanlar alışsın, tanışsın, bilsin. En yokuş yeri bile rahatlıkla keyifli bir sürüş yaptı. Sürücülerimizin tamamı adalar halkı. Yarısı kadın. Müthiş bir işleme koymuş arkadaşlar. Her tarafı beni keyiflendirdi” diye konuştu.