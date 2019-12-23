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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, Kanal İstanbul’a ÇED onayı sonrası, iki bakanlıkla protokolü iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un Çevre Etki Denetim (ÇED) raporunun onaylanmasının ardından belediyenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolünü iptal ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: İBB

Kanal İstanbul’u ‘kente ihanet’ olarak tanımlayan İmamoğlu belediye başkanlığının altı aylık değerlendirme toplantısında, ÇED raporunun onaylanması hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu: “2018’de Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ile bana göre usule uygun olmayan şekilde imzalanmış veya imzalatılmış olan işbirliği protokolünden İBB olarak çekiliyoruz.”

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul ÇED raporunu uygun bularak bugün kabul etti.

Neyin ÇED raporundan bahsediyorsun

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kanal İstanbul’un inşa edilmesini isteyen kişilerin kendisini ikna etmesini istediğini dile getirerek, “Bizi ikna edin, akılla edin bilimle edin. Talimat ile değil” dedi.

Kanal İstanbul’un maliyeti konusunda hiçbir makamın bilgi sahibi olmadığını düşündüğünü belirten İmamoğlu, “100 binlik plan ortada yok, şahıs arazilerinin devri yapılmamışken, kamulaştırma süreçleri olmamışken, daha neler sayabilirim. İSKİ’nin önünde (rapor var) 11.5 milyar lira yatırım öngörülmüş… Bunları kim yapacak? Bunlar belli değilken neyin ÇED raporundan bahsediyorsun” dedi.

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İmamoğlu İBB’nin bütçesi dışında orta ve uzun vadeli borçlanma arayışlarının olacağını da belirtti.

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