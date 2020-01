İmamoğlu: Kanal İstanbul yanlışından dönün, millet sizi döndürmesin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a ‘mecbur olmadıklarını’ belirterek, “Bunu yaptırmayacağız” dedi. İmamoğlu, Kanal İstanbul’da ısrar eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara da seslenerek, isim vermeden “Bu yanlıştan dönün, bu millet sizi bu yanlıştan döndürmesin” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler’ konulu panele katıldı. Panelin ev sahibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, etkinliğin yapılacağı salona İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte girdi. Panel öncesinde ilk konuşmayı Kavuncu yaptı. Daha sonra İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican’ın moderatörlüğünü yaptığı panel bölümüne geçildi. Panelde, Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam ve emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu birer konuşma yaptı.

Panelistlerin ardından söz alan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Ben, bu projeye, ‘Bukalemun proje’ diyorum. Her renge giriyor bu proje. 2011’de Sayın Cumhurbaşkanı, bu projenin tanımını, halka hitap ederek şöyle söylüyor: ‘Bu proje, çok boyutlu bir projedir. Aynı zamanda enerji, ulaştırma, bayındırlık, eğitim, istihdam, şehircilik, aile, konut, çevre projesidir. İstanbul’u, tarımı, yeşili, hayvan ve bitki yaşamını koruma projesidir.’ Her şey var projede. Bu açıklamayı en az 10 defa okudum. Bugünün neresiyle uyuşuyor; bulamadım. O zaman dedim ki, ‘O basit animasyon filminde, tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı’na o dönem başka bir proje anlattılar.’ Bu proje o proje değil. Bu tanımlara uymuyor. İçinde ne ararsan var. Her şeye iyi geliyor! Ben de isyan ediyorum. Kabullenemiyorum İBB Başkanı olarak. İsyan ediyorum. Bu isyanımı milyonlar hemşehrimin duyduğunu da görüyorum. Onların da isyanını görüyorum.”