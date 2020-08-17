İmamoğlu: Kanal İstanbul, malum şirketler için rüya gibi bir proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un yapılması halinde kentin su kaynaklarının üçte birinin yok olacağını ifade etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Boğazı’na alternatif olarak Karadeniz ile Marmara’yı birbirine bağlayacak yapay su yolu Kanal İstanbul hakkındaki tartışmalar sürüyor. Projeye karşı çıkan İmamoğlu, bugün Twitter hesabından Kanal İstanbul’un kentinde su kaynaklarına vereceği zararı anlatan bir video paylaştı.

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Videoda, Kanal İstanbul’un ihale alacak şirketler için ‘rüya gibi bir proje’ olduğu belirtilerek “Bu işten memnun kalacaklar ama onları memnuniyetinin bedelini biz ödeyeceğiz” ifadesine yer verildi.

Kanal İstanbul bu işten ihale alacak malum şirketler için rüya gibi bir proje.



Yapılırsa şehrimiz su kaynaklarının %29'unu kaybedecek, Sazlıdere Barajı yok olacak, Terkos Gölü'ne tuzlu su karışma riski açığa çıkacak, yeraltı su kaynakları yok olacak.#YaKanalYaİstanbul pic.twitter.com/d7TMwGwe1l — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 17, 2020

İmamoğlu’nun aktardığına göre, Kanal İstanbul’un yapılması halinde Terkos Gölü’ne tuzlu su karışma riski doğacak. Sazlıdere Barajı’nın devreden çıkacağı, kentin su ihtiyacının yüzde 29’unu karşılayan kaynağını kaybedeceği de kaydedildi.