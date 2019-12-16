İmamoğlu: Kanal İstanbul güzergahındaki tüm mülk satışlarını araştırıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahı etrafındaki arazi satışlarının aratırdıklarını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, İmamoğlu, bölgedeki bazı arsaların Katar kraliyet ailesi üyelerine satıldığı iddialarını soran gazetecilere, “O hattaki tüm mülkiyetleri araştırıyoruz” dedi. İmamoğlu, şöyle konuştu: “Sadece o değil ki tüm mülkiyetleri araştırıyoruz. Nasıl bir mülk hareketi oluşmuş? Samimi ve milli bir süreçten mi bahsediyoruz yoksa başka bilmediğimiz şeyler de var mı? Tüm hat. 135 milyon metrekare tarım alanından bahsediyoruz. ‘20 bin metrekaresi birininmiş!’ Onunla ilgilenmiyorum. Ben, 135 milyon metrekare ile ilgileniyorum. O bakımdan mülkiyet konusuyla da ilgileneceğiz ve oradaki o bütüncül yapının yaratacağı başka sorunları da esas niyeti de sorgulayacağız.”

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İmamoğlu, gerekirse kanalın inşaatının referanduma götürülebileceğini ama kararı bilim insanları ve bu işe hayatını adamış insanların vermesi gerektiğini de söyledi.