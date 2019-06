İmamoğlu kampanyasında akılda kalan dövizler: Hoşgeldin son ampul bükücü

SEÇİL TÜRESAY

İstanbul’da belediye seçiminin yenilenmesi siyasetin, 31 Mart’taki ‘ilk ayağın’ kampanya sürecinin resmen başladığı 1 Ocak’tan beri kent sokaklarında egemen olmasına neden oldu. İlk tur da renkli geçmişti geçmesine ama Ekrem İmamoğlu 18 gün belediye başkanlığı yaptıktan sonra 6 Mayıs’ta seçimin yenilenmesine karar verilmesiyle başlayan süreçte miting alanları, çarşı-pazar iyice renklendi.

Seçim otobüsünün arkasından koşarak, “Ekrem ağabey her şey çok güzel olacak” diye bağıran Berkay Gezgin’in sloganı bileklik, şapka, fular, tişört, çantalara süs oldu. İmamoğlu’nun uğradığı her noktada dillerdeydi. Deyim yerindeyse kentte ‘değişim’ isteyen İstanbullular genç-yaşlı, çocuk-yetişkin, kadın-erken ikinci tur öncesinde bu sloganla yattı bu sloganla uyandı. Slogan, kiminin kıyafetinde kiminin dilindeydi! Hal böyle olunca her gittiği yerde ‘Hak, hukuk adalet’ diye karşılanan İmamoğlu’nun halkla buluşmalarındaki döviz ve afişlerin sayısı arttı; yazılan mesajlardaki içerik nitelik kazandı.

Fotoğraflar: CHP

Eşi Dilek İmamoğlu’nun Büyükçekmece’deki pazar alanında düzenlenen mitingde eline uğur böceği konması ise Ekrem İmamoğlu’nun o gün de dediği gibi belki de kazanacağının işaretiydi!

Bayrampaşa’daki Melisa çocuklara öncelik vereceğini söyleyen İmamoğlu’nun minik destekçilerindendi.

23 Haziran öncesi İmamoğlu ve ekibi sahada tam gaz çalışıyordu ancak İstanbullular da boş durmadı! Kimi bacağı kırık olmasına rağmen alçıyla gitti desteğe, kimi minicik bebeğini alıp koştu sadece İstanbul için değil Türkiye için umut olarak gördüğü İmamoğlu’yla buluşmaya. Bazıları direklere çıktı, bazıları otobüsünün önünü kesti, yanında koştu.

Ellerinde taşıdıkları dövizlerin çoğu dün akşam kazanılan seçimden sonra anımsatmaya değerdi! Görünen o ki İmamoğlu’nun belediyecilik anlayışının temel unsularından olan ‘katılımcı demokrasi’ seçim öncesinde başlamış, İstanbullular slogan yaratma, mesaj verme konusunda yaratıcılılık kazanmıştı.

İmamoğlu’nun 22 Haziran’da Üsküdar’da düzenlediği son mitinge, bir grup genç, “Bak çocukların gözlerine umudu yeşerttin yüreklerinde yarınlar bizim” yazılı afişle denizden, bir tekneden destek verdi.

Miting alanındaki diğer çarpıcı dövizlerde ise “İsraf son bulsun çünkü sen İstanbulsun”, “Cumhuriyet projesi hoşgeldin”, “Ekrem Amca onlarla çayı boşver gel beraber süt içelim” yazılıydı.

CHP lideri Kemel Kılıçdaroğlu’yla birlikte düzenlediği Eyüp mitinginden akılda kalanlar, “Yağmur yağar inceden yolunu gözleriz geceden geldi gönlümün çiçeği destan yazacak yeniden” ve “Bizde oy değil kemençe çalınır” oldu.

Dövizlerde yazan diğer çarpıcı mesajlar ise şöyle:

Ekrem Abi sensiz İstanbul martısız Sarıyer’e benzer (Sarıyer)

İstanbul seninle güzel başkanım (Ümraniye)

Kanka seçime kadar ekrem Abi sonuna kadar (Büyükçekmece)

Ekrem Amca karnemizi aldık sana geldik (okulların kapandığı 14 Haziran, Bayrampaşa)

Bizim kankamız sensin Ekrem Abi (Şile)

İnternetimiz vardı artık geleceğimiz de var (Şile)

Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır bir de yarın için direnenler (Sultangazi)

Topraktaki tohum gibisin yeşerip büyüyeceksin (Sultangazi)

Hoşgeldin son ampul bükücümüz Ekrem İmamoğlu (Gaziosmanpaşa)

Vizyonumuz Atatürk misyonumuz E. İmamoğlu (Gaziosmanpaşa)

Sen geldin bahar geldi bazılarına kal geldi dualarımız seninle, yolun açık olsun Ekrem abi (Gaziosmanpaşa)

Ekrem Başkan oğlumuza kız istedik Ekrem Başkan olmadan kız vermeyiz dediler istemeye gidecek miyiz başkanım (Maltepe)

Başkanım bu belediye işi çok sıktı artık cumhurbaşkanlığını konuşalım (Maltepe)

Anamın oğlu, evimin kardeşi, çocuklarımın dayısı seninle her şey çok güzel olacak (Maltepe)

Er Şey çok şugar olacak (Silivri)

Mazbata 2 is coming (Silivri)

Yatcaz Kalkcaz Yatcaz Kalkcaz hoop ordayız (Silivri’de bir balkonda asılıydı)

Çarşı pazar ziyaretlerinde, “Kızım telefona istiyor başkanım” diyen oldu; “Halamın oğlu, dayımın oğlu” diye seslenerek aileden sayanlar oldu.

Tüm buluşmaların sonunda ise her fırsatta İstanbul’u sevgiyle yöneteceğinin sözünü veren İmamoğlu’nun yaptığı kalp işareti kalabalıktaki binlerce kişiden karşılık buldu.