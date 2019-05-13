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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, kampanyanın ilk gününde 5 milyon lira bağış topladı

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan bağış kampanyasında ilk gün 5 milyon lira destek toplandı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in aktardığına göre rakamı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu verdi.

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Yazıdaki ilgili bölüm şöyle:

“Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’na sordum. Perşembe öğleden sonra duyurulmuştu kampanya. Haliyle sadece cuma günü bankalar açıktı. ‘Ne kadar toplandı?’ diye sordum. ‘Yaklaşık 5 milyon lira’ dedi.”

Sadece Türkiye’den değil yurt dışındaki Türklerden de yoğun ilgi olduğunu belirten Kuşoğlu, Zeyrek’e şunları söylemiş: “Bu kampanya sadece para bağışlamakla ilgili değil. Demokrasiye olan desteğin gösterildiği bir seferberliğe dönüştü. Gelen mesajlar, insanın gözlerini dolduruyor.”

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CHP’den İmamoğlu için bağış kampanyası

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