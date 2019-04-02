İmamoğlu: İstanbullu yurttaşın yaşam kalitesini artırmak istiyoruz

YSK’nın verilerine göre İstanbul’daki büyükşehir belediyesi seçiminde birinci olan CHP’li Ekrem İmamoğlu, yurttaşları nitelikli bir kentte yaşatacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten İlayda Kaya’ya konuşan İmamoğlu, çok olumlu ve örneği olmayan bir kampanya süreci yönettiğini ifade etti. CHP’li siyasetçi parti ayırmaksızın halkla buluştuğunu dile getirdi.

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Yönetim anlayışının çok farklı ve önemli bir konu olduğundan söz eden İmamoğlu, “İlk projeniz ne olacak?” sorusuna “Bambaşka, yaratıcı ve insan odaklı projelerimiz hayata geçecek” yanıtını verdi.

CHP’li siyasetçi şunları söyledi: “(İstanbulluların yüzde 60’ı ‘Fırsat bulsam giderim’ diyor) Bu anketlerin sonucu. İstanbul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve mutlu olur. İstanbul iyi olmazsa, ne yazık ki Türkiye’nin durumu da iyi olmaz. İstanbul çok önemli bir şehir. İstanbullu yurttaşların yaşam kalitesini arttırarak, anılarını tazelemek istiyoruz. Belediyecilik tecrübemle İstanbul’da yaşayanlara bu kenti hissettireceğim. Bu kentte huzur bulunulacak. Fırsatını bulsa kaçan değil üreten bir toplum olacak.”

İmamoğlu, “Peki, 1989 rüzgârı tekrar esecek mi?” sorusunu “O zamanla bu zamanı bir tutamayız. Biz 2019 rüzgârı estireceğiz. Seçimi kazanmak bu süreçteki en kolay adım. Önemli olan bundan sonraki süreç. Rüzgârı hissetireceğiz. Nitelikli bir kentte yaşatacağız” diye yanıtladı.

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CHP’li siyasetçi, Ankara’da kazanan CHP’li Mansur Yavaş ve İzmir’de kazanan CHP’li Tunç Soyer’le buluşup buluşmayacağı sorusu üzerine de “Süreç bizim için hâlâ devam ediyor. Tabiki bir araya geleceğiz. Güzel bir buluşma olacak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu YSK verilerine göre seçimi kazandı ancak birkaç bin oy fark bulunan AKP’li rakibi Binali Yıldırım, kendisine verilen oyların İmamoğlu’na yazıldığını iddia ederek sonuca itiraz ediyor.