İmamoğlu: Seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleri’yle buluştuğu Yenikapı’da “İstanbul’da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:

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“Bir sürü itirazlarda bulundular, elbette itiraz etmek demokratik bir hak ama 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek tartışmalar açtılar. ‘Bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz. Bir şeyler var. Aslında CHP de bir şey yapmadı ama bir şeyler olduğunu düşünüyoruz.’ Böyle bir komedi dünya tarihinde yok.

Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına inanın dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Tepkimizi gülerek göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız.

İBB’de israfın önüne geçeceğiz

Ramazan ayına giriyoruz. En önemli şeylerden birisi israf. Türkiye’nin kurumlarında, İBB’de israfın önüne geçeceğiz. İsraf yok, sizin paranızı çarçur etme dönemi bitmiştir. Her kuruşunuza sahip çıkacağız. Makam araçlarıymış, şatafatmış, bu dönemin bittiğini İstanbul’da Türkiye’ye göstereceğiz, size söz veriyorum. Bunu siyasi sorumluluğumla, aile terbiyemden, kişiliğimden, Allah’a olan inancımdan ve korkumdan dolayı yapacağız. Kul hakkı yemeyeceğiz. Keşke kollarım çok geniş olsa da hepinizi sarsam sarmalasam. Allah’ım ne olur size mahçup olmayayım. Duam budur.”

