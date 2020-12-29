İmamoğlu: İstanbul’da 125 bin bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Silivri ve Avcılar’da şu ana kadar yapılan testlere göre ‘İstanbul’da 120-125 bin binanın ‘ağır hasar alacağının’ tahmin edildiğini’ söyledi.

Fotoğraf: İBB

Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2018 yılında İBB ile Kandilli Rasathanesi işbirliği ile yapılan çalışmayı revize ettiklerini belirterek şunları aktardı: “Deprem konseyi oluşturduk, deprem çalıştayı oluşturduk, sistemi planladık. İstanbul’da depreme dayalı, bir afet, ikinci olarak da deprem öncesi yapılması gereken konular var. Deprem öncesi yapılması gereken konularda en önemli şey, İstanbul’un afet riskini çıkarmaktır.

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Yapı envanterine bakıyoruz: 2000 yılı öncesi yapılmış 790 bin bina var İstanbul’da. Bunların birebir risk hesabı yapıldı. 2018’de Kandilli ile beraber İBB’nin yaptığı çalışmanın bir revizyonu ile beraber, ki sistemimizde yayınlanmış durumda, daha güncel bir veriye ihtiyacımız var. 2018’deki raporda 50 bin yapı ağır hasar alacak deniyor. Can kaybını veriyor 20 bin 24 bin civarında falan. Bakın ben vefat tahminini söyleyemiyorum bile.

790 bin yapının testini şu anda sürdürdüklerini belirten İmamoğlu şöyle devam etti: “Bu bir ön test aslında, yani ‘binanız sizin sıkıntılı, gidin kardeşim gerçek testi yapın’ demek. Silivri-Avcılar’dan başlattık, 20 bine yakın yapının testini bitirdik. Günün sonunda biz 790 bin yapının testine 2023’te bitirmek istiyoruz. Biz bu testleri yaptıkça insanların kentsel dönüşüme teşvik edileceği bir metodu ortaya koyuyoruz. Somut verilere dayanarak söylüyorum: (Ağır hasar alacak) 50 bin yapı var ya onu 2.5 ile çarpın.

Silivri-Avcılar’da daha önceki tahmini raporda görünen çok ağır hasarlı diye tahmin edilen binalardan neredeyse 2-2.5 kat daha fazla envanter karşımıza çıkıyor.

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Bu realitenin çözümü ne? Ben bunu İBB olarak tek başıma çözemem, hükümet de çözemez. Sayın bakana da bunu ifade ediyorum. İlçe belediyeleri zaten çözemez. Bir arada çözebiliriz, bir seferberlikle.”