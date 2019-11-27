İmamoğlu: İstanbul, ‘cesur demokrasi’yi hayata geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk’te Teke Tek programında Fatih Altaylı’nın soruları yanıtlıyor.
- İstanbul’da Otogar gibi, Sarayburnu gibi metruk hale getirilmiş yapılar ve alanların bulunduğu yerleri de devraldık, düzelttik.
- Demokratik kurumları harekete geçirdik. İlk defa kent konseyi kurduk. Yüzbinlerce insanın dahil olduğu gönüllüleri harekete geçirdik.
- Sadece turizm bakanlığının çabası ile olmaz. İstanbul’un bütün paydaşlarının demokratik biçimde ortaya konduğu bir mekanizmayı harekete geçiriyoruz.
- Bunun adı bir cesur demokrasi modelidir.
- İBB yıllar sonra ilk defa öğrenci desteği veriyor. Saat 10 itibarıyla 30 bin öğrenci listeden ismini görebilecek.
- Hafta sonu belediye araçlarını 24 saat ulaşıma açtık.
- Yıllar sonra İstanbul’da gerçek anlamda ‘milli bayram’ kutlandı. Kusura bakmasınlar, milli bayram böyle kutlanır.
- Toplumun suyla ilgili hassasiyeti var, ekmek gibi. Toplumun hassas alanlarına destek olmak zorundayız. Suda indirim talep ettik. Ancak suda yanlış bir indirim yapıldı. Suyu az kullanan ki bunlar dar gelirli aileler, indirimden az faydalandılar, suyu çok kullanan, işyerleri, indirimden çok faydalandı. Bunun üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Konuştuğumuz zam yüzde 20. Bu zam olmadan İSKİ hizmet edemez, yatırım yapamaz. Yaptığımız zam, konuştuğumuz dönemin tam bir yıl sonrası. Doğalgaza, elektriğe, benzine zam olmasın biz de yapmayalım. Böyle bir ortamda zam yapmıyoruz deme şansına sahip değiliz.
- 1250 aracın Yenikapı’da sergilenen kısmı 750 kadar. 60-70 milyon lira tasarruf edildi. 1250 fazladan aracı niye kullandın diye kimse sormadı.
- 120 milyon lira E-5 kenarındaki saçma sapan süslemelere harcanan para, yıllık. Sürdürülebilirliği yoksa, israftır.
- Belediye iştiraklerinde çalışanların sayısı 60 binin biraz üzerinde.
- Yaklaşık 1400 kişiyi iki seçim arasında alındığı için çıkarttık. Emekli olan, kendi isteğiyle ayrılan, mevsimlik işçi, toplamda üç bine yakın çalışanın işine son verilmiş oldu.
- CHP’nin has evladıyım. Dolayısıyla kimse benden partizanlık beklemesin. Adil olduğunuz zaman partili arkadaşlarınız da size hak verecektir. Ak Partili de, MHP’li de İYİ partili de, Saadet Partili de, HDP’li de görev alacak. İBB’den partizanlığı söküp atacağım demiştim, onu yapıyorum.
- 39 ilçe belediye başkanı, benim en birinci yardımcım. Dolayısıyla onlarla çalışacağım. Beş yıl boyunca bana yapılanları ben onlara yapmayacağım. Bölge masası kurduk. Bu ortak masalar İBB koordinasyonuyla çalışıyor. Plan yapıyor ve işbirliği üretiyoruz.
- Belediye kanunu konuşuluyor. 11 Eylül’de Cumhurbaşkanının davetiyle Beştepe’ye çıktık. 30 büyükşehir belediye başkanı ile birlikte konuştuk. Hazırlanacak kannun taslağıyla ilgili katkıda bulunmak istiyoruz. Orada komisyon kuruldu. Talimat verildi. 77 gün oldu, bir çok taslak görüyoruz. Bu arada yapılan tek şey bir whatsapp grubunun kurulması.
- Cumhurbaşkanı, belediye başkanlığına seçildikten hemen sonra kendisine yapılanlara nasıl karşı durduğunu hatırlamalı (1994 tarihli gazete kupürünü gösterdi).
- Cumhurbaşkanının yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. İstanbul’un çevre düzeni planını toplumun paydaşlarının, belediyelerinin fikrini almadan yaparsanız bunun adı plan olur mu? Biz bu kente ihanet ettirmeyeceğiz.
- Cumhurbaşkanını taahhüt ettiği bu kurulun kurulmasını talep ediyoruz.
- Haliç’in en güzel yerine, göbeğine, 136 bin metrekarelik bir alana Silahtarağa’ya arıtma tesisi planlanmış. İçinde yıllanmış ağaçlar var. Bütün bunların maliyeti 1,5 milyar lira. Bir farkındalık yaratma amacıyla temel atmama töreni yaptık. Biyolojik arıtmaya karşıymışım gibi gösteriliyor. O güzelim ağaçları, Eyüpsultan ve Kağıthane ilçelerini kokudan kurtardık. O bölgede 2,5 milyon nüfus artışı olsa, mevcut arıtma tesisleri yeterli. Haliç’in dibine bunu sokmanızın anlamı yok.
- Oraya gelip arıtma tesisi yapacağız, diyemezsiniz, yetkiniz yok. Sayın bakan telefon edersiniz, gelir bilgi veririz. Atandığınız, seçildiğiniz görev, bunu gerektirir.
- Geldiğimizde sekiz metro hattı yapımı durmuştu. Finans kaynağı olmadığı için. Start verdiğimiz Çekmeköy-Sancaktepe hattı tam iki yıldır durmuştu. Biz durdurmadık. Ama değişiklik yaptığımız projeler var.
- 86 milyon avroluk kredi sözleşmesiyle Tuzla’dan Sabiha Gökçen havalimanına ulaşacak metro hattına da başlıyoruz, müjde olarak duyuruyorum.
- Raylı sistemlerde inşaat dönemini ödemesiz geçirmeyi hedefliyoruz bu finansman modeliyle. Finansmanı planlamadan başlarsanız, şantiyede kalırsınız ve depremle ilgili risk oluşturursunuz.
- Duran tüm metro inşaatlarını harekete geçirme talimatı verdim.
- Metrobüs, raylı sisteme dönüşme kabiliyetine sahip bir hat değil. Boğaz köprüsü, Haliç köprüsü gibi, rampalar gibi engeller var. elektrikli otobüs için ise çok büyük bir elektrik altyapısı gerektiriyor. Şu anda metrobüs filosu eskidi, nokta. Hollanda’dan alınanlar müzede, yatıyor. Şu anda hızlıca filo yenilemesine geçmemiz lazım. Sürücü güvenliği, çift taraftan açılabilen ve yolcu sıkışmasına önmeyen yeni araçlar getiriyoruz.
- İstanbul’un geleceği metrobüs değil. Metro hatlarına öncelik veriyoruz. Metro hattı tamamlandığında, rahat ve konforlu yolculuk yapılacak.
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